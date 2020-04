Al doilea angajat al Penitenciarului Giurgiu confirmat cu COVID-19

Ziare.

Potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), angajatul confirmat cu COVID-19 miercuri face parte din grupul de contacti ai politistului depistat pozitiv in 17 aprilie. "Cel de-al doilea angajat confirmat pozitiv la Penitenciarul Giurgiu face parte din grupul de contacti, in numar de 16, atribuit cazului. Acesta nu a exercitat atributii de serviciu in spatiul de detinere si nu a interactionat cu persoane private de libertate", a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor.Pana acum, cu execeptia celor doua cazuri de angajati confirmati, nu se inregistreaza nicio alta infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Penitenciarul Giurgiu.Toti contactii au fost testati si rezultatele sunt in asteptare."Reamintim faptul ca detinutul identificat contact al angajatului confirmat pozitiv in data de 17.04.2020 a fost testat si rezultatul obtinut a fost negativ", mai arata ANP.