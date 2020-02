Al doilea deces din cauza coronavirusului, in Italia

Ziare.

Numarul cazurilor de coronavirus a crescut exponential in Italia, ajungand la 19.Primul deces s-a inregistrat intr-un oras din nordul regiunii Veneto, anunta agentia de stiri ANSA.Noile imbolnaviri au fost confirmate intr-o serie de orasele de la sud-est de Milano.Primul care s-a imbolnavit a fost un alergator italian in varsta de 38 de ani, dupa ce s-a intalnit cuo persoana care revenise din China pe 21 ianuarie, fara sa prezinte simptome ale noului virus, au spus autoritatile medicale italiene. Acea persoana a fost tinuta izolata si pare sa prezinte anticorpi impotriva virusului.Barbatul de 38 de ani este acum internat in stare critica, scrie presa din Italia. Sotia sa si un prieten au fost si ei testati pozitiv. De asemenea, trei pacienti de la spitalul din Codogno, unde s-a prezentat barbatul cu simptome asemanatoare celor de gripa, sunt infectati. La fel si cinci asistente medicale si doctori.In plus, alte trei persoane in varsta, care frecventau aceeasi cafenea ca si tatal alergatorului, au fost testate pozitiv cu COVID-19.Autoritatile asteapta in prezent rezultatele testelor efectuate medicului care l-a consultat pe barbatul de 38 de ani si a altor 120 de persoane cu care a intrat in contact.