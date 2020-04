Al doilea val de infectari cu noul coronavirus in SUA ar putea fi mai grav, avertizeaza un oficial american

LIVE

"Exista posibilitatea ca ofensiva virusului pe teritoriul tarii noastre iarna viitoare sa fie in realitate mai dificila decat cea pe care tocmai am traversat-o", a declarat directorul CDC, Robert Redfield, intr-un interviu pentru cotidianul The Washington Post, citat de Reuters.Pe masura ce valul curent de imbolnaviri continua sa se reduca, asa cum o arata scaderea recenta a ratelor de spitalizare impreuna cu alti indicatori, autoritatile trebuie sa se pregateasca pentru o posibila recrudescenta in lunile care vor urma."Vom avea epidemia de gripa si pe cea de coronavirus concomitent", a spus acesta, iar asocierea celor doua va pune si mai multa presiune pe sistemul de sanatate decat primul val de imbolnaviri.Robert Redfield si alte autoritati din domeniul sanitar au sustinut implementarea unor masuri drastice de izolare la domiciliu si inchiderea a numeroase activitati comerciale pe teritoriul tarii pentru a combate transmiterea virusului. In acelasi timp, restrictiile au avut efecte negative asupra comertului din Statele Unite, unde cel putin 22 de milioane de persoane au ramas fara un loc de munca in ultimele patru saptamani.Chiar daca restrictiile vor fi ridicate gradual, Robert Redfield a subliniat importanta continuarii practicarii distantarii sociale.In acelasi timp, a mai spus oficialul american, autoritatile din domeniul sanatatii publice trebuie sa implementeze pe scara larga un sistem de testare pentru identificarea persoanelor infectate si identificarea interactiunilor apropiate ale acestora prin localizarea persoanelor cu care au intrat in contact.Pana in prezent, in Statele Unite, aproape 810.000 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, in aceasta tara inregistrandu-se peste 45.000 de decese.