Al Jazeera scrie despre Romania in vreme de pandemie: Autoritatile spun ca au de toate, medicii disperati apeleaza la micii producatori pentru echipamente

"Unde statul roman s-a chinuit, poporul roman a facut un pas in fata", titreaza sursa citata."In ultimii 30 de ani, sistemul medical din Romania a avut de suferit din cauza coruptiei la nivel inalt, emigrarea personalului medical si din cauza faptului ca aloca cei mai putini bani pe cap de locuitor pentru cheltuieli cu asistenta medicala. Deci nu e de mirare ca, odata cu pandemia de coronavirus, aceasta tara se afla in fata unei provocari imense. Pana la urma, vedem cu totii cum sisteme medicale bine dezvoltate se apropie de colaps in aceasta perioada, in conditiile in care tot globul e afectat.Presa din Romania a tot publicat materiale cu marturii ale medicilor aflati in prima linie si care s-au plans de lipsa de materiale sanitare, inclusiv masti si viziere, in timp ce oficialii declarau ca tot personalul medical este protejat. Ceea ce e si mai rau, spun analistii, autoritatile nu au dat dovada de transparenta in legatura cu acest aspect si nu au recunoscut de la inceput faptul ca nu au materialele necesare", scriu jurnalistii de la Al Jazeera.Ei il citeaza pe Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, care marti a declarat intr-un interviu: "In ianuarie, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat aceasta pandemie, a fost creata o comisie si am inceput procedurile de achizitie pentru echipamente de protectie, biocide si medicamente.Pe masura ce contractele de achizitie s-au materializat, am acordat prioritate distributiei echipamentelor catre zonele cu cel mai mare risc de expunere pentru personalul medical, cum ar fi spitalele de boli infectioase, unitatile de terapie intensiva, unitatile de urgenta si SMURD".Intr-o informare din 13 aprilie, Grupul de Comunicare Stratefica anunta ca 812 cadre medicale sunt infectate cu coronavirus , ceea ce inseamna peste 12% din numarul total de persoane bolnave pana la acel moment. Dintre acestea, 420 sunt din Suceava, iar alte 103 din Bucuresti."Horatiu Moldovan spune ca situatia din Suceava nu a fost cauzata de lipsa echipamentelor, ci de un management deficitar. Oricare ar fi cauza reala, medicii de acolo sustin ca isi spalau constant mastile de protectie, pentru a le refolosi.Dar unde statul roman s-a chinuit, poporul roman a facut un pas in fata: Multi oameni si intreprinderi mici au inceput sa produca echipamentele atat de necesare pentru - in primul rand - cei din prima linie a acestei lupte, dar si pentru alte persoane cu risc ridicat.Multe companii si-au schimbat linia de productie si au inceput sa faca viziere si masti. Ba chiar o echipa lucreaza la un robot autonom care sa dezinfecteze spitalele", mai scrie sursa citata.Jurnalistii de la Al Jazeera adauga ca toata lumea incearca sa ajute cu ceva, iar canalele de comunicare ale acestor mici producatori sunt pline de mesaje de la medici disperati."Conturile de e-mail, Facebook, toate canalele le sunt pline de mesaje primite de la personalul medical lipsit de echipament sau de la angajati din institutiile statului care nu au cum sa se protejeze la locul de munca. Producatorii raspund la cat mai multe astfel de strigate de ajutor"."Oamenii erau disperati", spune Razvan Pascu, in varsta de 33 de ani, de la H3, unul dintre cei peste 100 de producatori care au inceput sa faca viziere de protectie."La inceput, le livram direct la casele medicilor. Puteai sa vezi ca sunt speriati, disperati, ca sunt recunoscatori in acelasi timp. Sunt oameni grozavi, dar acum se confrunta cu o provocare nemaiintalnita".E nevoie si de masti sanitare, nu doar de viziere. Iata ce spune Andreea Savin, de la Atelierul de Panza, care a inceput sa produca masti din bumbac:"Stim ca mastile noastre nu sunt omologate. Nu sunt destinate mediilor profesionale, ci mai degraba pentru activitati de zi cu zi. Este foarte trist ca in prezent primim cereri de la personalul medical. Asta spune multe despre nevoile actuale si este clar ca nu suntem pregatiti pentru aceasta criza".A.D.