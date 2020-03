Al patrulea deces de coronavirus in Romania: O femeie din Suceava, fara contact cu strainatatea

LIVE

Este vorba despre o femeie de 72 ani, care a fost internata pe 21 martie 2020 in Spitalul Judetean Suceava. Pacienta avea afectiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare).Femeia nu are istoric de calatorie si nici nu se stia sa fi venit in contact cu o persoana confirmata pozitiv, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat remisLa fel s-a intamplat si in cazul celui de al treilea deces de COVID-19 inregistrat in tara noastra . Este vorba despre un barbat de 70 de ani, care a murit duminica seara. Si el avea afectiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala), iar in urma anchetei epidemiologice nu s-a constatat istoric de calatorie sau contact cu o persoana infectata.