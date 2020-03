Al saptelea caz de infectare cu coronavirus, confirmat in Romania

Ziare.

com

Astfel, in urma testelor realizate la Timisoara, joi, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv.Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus este o tanara, colega de clasa a baiatului de 16 ani, care s-a aflat in apropierea acestuia. Tanara este transferata la spitalul Victor Babes din Timisoara, anunta Grupul de Comunicare Strategica.In cazul celorlalte 25 de persoane asupra carora s-au realizat teste, contacti ai tanarului de 16 ani, rezultatele sunt negative. Oamenii vor ramane in continuare in izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, conform masurilor dispuse anterior.Vineri dimineata va fi extinsa ancheta epidemiologica asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanara de 16 ani, fiind luate masurile de izolare si de prelevare de probe.A.G.