Al treilea camin de batrani afectat de COVID-19: Sunt zeci de cazuri

Ziare.

com

Este vorba despre 22 de batrani din Complexul de Servicii pentru Varstnici din orasul Orastie, unde sunt institutionalizati 30 de varstnici, scrie Gazeta de Dimineata din Hunedoara. Cinci dintre batranii din camin au peste 90 de ani.Se pare ca primul batran infectat cu coronavirus ar fi un pacient internat in perioada 11-25 martie la Spitalul Judetean Deva. Hunedoara este unul dintre judetele focar de infectie cu COVID-19.Dintre cei 22 de batrani infectati, 20 se afla in continuare in camin. Ceilalti doi confirmati pozitiv se numara printre cei care au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale.Primarul Ovidiu Balan spune ca batranii ramasi in camin nu au probleme mari de sanatate, dar ca vor fi transportati la spital daca situatia medicala o va impune."Cei care sunt acum in centru nu au probleme majore. Cel mult au avut temperatura, dar personalul medical angajat i-a tinut sub control. Am luat decizia impreuna cu cei de la DSP si cu domnul prefect sa ii pastram pe toti in centru si sa inceapa aici, sub supraveghere, tratamentul.Caminul este carantinat de mult timp. Inca de la inceputul epidemiei, am stabilit interzicerea vizitelor in Centru tocmai pentru a-i proteja pe beneficiari. Am avut nesansa cu acel pacient venit de la spital", a declarat primarul din Orastie.Amintim ca doua camine pentru varstnici din judetul Galati au fost de asemenea afectate de coronavirus: