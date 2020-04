Al treilea lot de izolete romanesti a fost receptionat de Ministerul Apararii

Ziare.

"O comisie de receptie, formata din specialisti ai Departamentului pentru armamente si ai Directiei Medicale a MApN, a receptionat vineri, 10 aprilie, la sediul operatorului economic SC Stimpex SA, al treilea lot de 35 de izolete de conceptie si productie romaneasca. Productia acestora va continua si in cursul saptamanii viitoare pentru livrarea lotului nr. 4, reprezentand restul de 20 de izolete din totalul de 100 comandate de catre MApN. Sistemele de evacuare a personalului contaminat cu agenti biologici - BIOEVAC receptionate vor fi distribuite, prin Directia medicala, sistemului medical national", precizeaza MApN.Conform sursei citate, sistemul de evacuare a personalului contaminat cu agenti biologici - BIOEVAC asigura izolarea temporara si transportul in siguranta al personalului suspect sau confirmat a fi contaminat cu agenti biologici, inclusiv SARS-CoV-2, si este dotat cu un sistem de filtro-ventilatie cu presiune negativa. Produsul, dezvoltat de cercetatorii militari impreuna cu medicii militari, indeplineste standardele de securitate pentru prevenirea riscurilor de contaminare in zona de izolare si pe traseul de transport al persoanei infestate.Proiectul de cercetare-dezvoltare a fost derulat de Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie din cadrul Agentiei de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare (ACTTM), structura aflata in subordinea Departamentului pentru armamente, si Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, aflat in subordinea Directiei Medicale a MApN.