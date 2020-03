Al treilea spital din Romania care a intrat in carantina: Nimeni nu intra si nu iese timp de 14 zile

LIVE

Medicii testati pozitiv vor ramane internati in sectia de boli infectioase. Nici pacientii internati nu vor pleca din spital in urmatoarele doua saptamani."Personalul medical pozitivat va fi internat la Sectia de Boli Infectioase din Deva, iar personalul medical existent va ingriji pacientii internati in acest moment, fara a parasi unitatea sanitara timp de 14 zile. Spitalul nu va mai prelua cazuri noi, iar cei internati nu vor fi externati timp de 14 zile. Practic e principiul 'nimeni nu intra, nimeni nu iese'. In tot acest timp, se va face dezinfectie in spital", a declarat Lucian Morogan, purtatorul de cuvant al Prefecturii Deva, pentru News.ro.Lucian Morogan a precizat ca cel putin patru medici de la spital au fost depistati pozitiv la coronavirus.Cotidianul local Gazeta De Dimineata noteaza ca primii doi medici infectati au fost de la Sectia de Oncologie si ca imediat s-a decis inchiderea sectiei. Apoi, au murit cativa pacienti si a mai fost confirmat inca un medic. Duminica a fost confirmat pozitiv si fostul director medical al spitalului, actualul sef de la Sectia Boli Interne."De ce nu vine nimeni sa ne spuna exact ce inseamna nu intra si nu iese nimeni? Avem pacienti la dializa, sunt la spital cei de la bucatarie, de la curatenie. Ce suntem noi? Carne de tun? Oameni buni, comunicati cu noi ca nu suntem marionete", s-a plans o asistenta de la spitalul din Deva, la B1 TV.Este cel de-al treilea spital din Romania care intra in carantina dupa cel din Suceava si dupa spitalul Gerota din Bucuresti.