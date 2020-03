Albania isi inchide granitele si intra in carantina de la miezul noptii

Ziare.

Guvernul albanez a decis sa ia aceasta masura drastica la cinci zile dupa confirmarea primului caz de imbolnavire, din cauza lipsei de paturi de spital si a constiintei civice, precum si pe fondul relatiilor stranse pe care Albania le are cu Italia, unde traiesc legal circa 440.000 de imigranti albanezi.Incepand cu ora locala 00:00 (23:00 GMT), frontierele terestre cu Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord si Grecia vor fi inchise pentru toate autocarele, microbuzele si automobilele particulare, a anuntat seful guvernului."Frontiera se va mentine deschisa doar pentru transportul marfurilor", a adaugat Rama.Inca de vineri a fost interzisa circulatia vehiculelor, cu exceptia celor care au autorizatie din partea politiei, in cele mai importante sase districte din tara, inclusiv in capitala Tirana.Agenti de politie sprijiniti de armata au fost desfasurati pe strazile principalelor orase din tara pentru a controla respectarea dispozitiilor de catre soferi. Cei descoperiti ca nu au dreptul sa circule, raman fara permisul auto.Rama ramane la domiciliu, de unde a transmis sambata o inregistrare video in care a avertizat ca se asteapta ca numarul contagierilor cu coronavirus sa creasca in urmatoarele doua saptamani si ca "ce-i mai rau abia acum urmeaza"."Nu este momentul sa incercam sa convingem (oamenii), ci sa luam masuri", a insistat Rama, care a adaugat ca aceasta lupta impotriva unui dusman invizibil se va castiga doar prin ordine si disciplina.In aceasta tara cu 2,8 milioane de locuitori sunt disponibile 5.000 de paturi in spitale, din care in Clinica de Boli Infectioase din Tirana sunt doar 120, unde se afla internati 12 din cei 33 de bolnavi, doi dintre ei la terapie intensiva.Sambata aceasta a fost ingradita si circulatia in parcuri si zone deschise urbane. In plus, de luni va fi paralizata si circulatia pe principalele rute nationale. Din 11 martie, barurile si restaurantele au fost inchise. Exceptie fac magazinele alimentare, brutariile si farmaciile.Toate evenimentele sportive, culturale si religioase au fost anulate.Virusul a ajuns in Albania din Italia. In ultimele doua saptamani si pana joi, cand toate zborurile care faceau legatura dintre cele doua tari au fost anulate, circa 27.000 de persoane care veneau din Italia au intrat in Albania.Guvernul albanez a impus autoizolarea si autoritatile aplica o amenda de 5.000 de euro oricarei persoane care incalca regulile si iese din casa.