Albania scoate armata pe strazi, dupa ce populatia a ignorat masurile anti-coronavirus

Premierul cere respectarea interdictiilor

Albanezii nu respecta recomandarile

Circa 120.000 de albanezi au revenit din Italia, tara cea mai afectata din lume de COVID-19, cu putin timp inainte ca Albania sa intrerupa traficul aerian si maritim cu vecinul sau de cealalta parte a Marii Adriatice in urma cu 12 zile.Pana in prezent, 76 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, doua dintre ele decedand, dar autoritatile incearca sa evite un salt al contaminarilor care ar pune o presiune prea mare asupra serviciilor de sanatate publica insuficiente.In pofida dispozitiilor de a sta acasa in cea mai mare parte a zilei si a interdictiilor la calatorii, numerosi albanezi au continuat sa faca jogging in grup, sa joace domino in strada si sa ignore recomandarile de a pastra distanta intre ei la cozile de la magazine.Premierul Edi Rama si liderul opozitiei, Lulzim Basha, intr-o rara demonstratie de unitate, au cerut populatiei sa respecte interdictia de a circula timp de 40 de ore incepand de sambata, ora locala 13:00 (12:00 GMT)."Fiecare trebuie sa stea acasa dupa ora 13:00. Politia si fortele armate vor face uz de forta impotriva oricui va incalca legea, inclusiv pensionari, si vor face uz de tunuri de apa si de gaze lacrimogene daca va fi nevoie", a avertizat prim-ministrul in direct pe o retea de socializare.Singura exceptie acceptata de la restrictiile de circulatie va fi pentru urgente In timp ce premierul Rama vorbea, sirenele politiei se auzeau, marcand inceperea restrictiilor de circulatie.Sambata dimineata, locuitorii capitalei se indreptau spre piete si magazine pentru a cumpara produse alimentare, fara a respecta recomandarile de a pastra distanta intre ei.Scolile, universitatile, moscheile, bisericile, barurile, restaurantele si salile de fitness au fost inchise, exceptie facand supermarketurile si farmaciile intre anumite ore. Orele de curs se desfasoara online.Albania a pregatit doua spitale suplimentar in asteptarea cresterii numarului de contaminari. In prezent, patru pacienti afectati de coronavirus sunt stabili in centrul de terapie intensiva al spitalului pentru boli infectioase din Tirana. Doi fosti pacienti au spitalului s-au vindecat, a spus Eugena Tomini, de la Insitutul de sanatate publica.