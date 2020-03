Alerta la ADP Sector 4: Barbatul din Bucuresti cu coronavirus e angajat al institutiei, a intrat in contact cu 120 de persoane

Ziare.

com

El a fost prezent la serviciu la inceputul lunii martie si a impartit martisoare colegelor.Marian Goleac, directorul general ADP Sector 4, a precizat ca barbatul a fost la serviciu in data de 4 martie, iar in ziua de 5 martie s-a internat la spital, fiind confirmat ulterior cu noul coronavirus.El a spus ca institutia a fost inchisa si s-a facut dezinfectie, insa barbatul a intrat in contact cu cel putin 120 de persoane, colegi de-ai sai."Am facut dezinfectie, am inchis birourile muncitorilor. ADP este inchis la ora asta, asteptam rezultatele de la DSP. Asteptam sa vedem ce trebuie facut mai departe", a declarat Goleac, intr-o interventie telefonica la Digi24.Intrebat cate persoane se aflau in cladire in acel moment si cu cate a intrat in contact barbatul de 60 de ani, Goleac a raspuns:Precizam ca luni seara a fost confirmat inca un caz de imbolnavire cu COVID-19 in Bucuresti, fiind vorba despre un barbat in varsta de 60 de ani.Barbatul a fost internat in data de 5 martie la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, avand o simptomatologie total diferita fata de definitia de caz pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile.La cateva zile dupa internare, pacientul a dezvoltat o simptomatologie pulmonara foarte agresiva, fapt ce i-a determinat pe medicii care il aveau in observatie sa solicite, luni, efectuarea testului pentru COVID - 19.Barbatul este ofiter in rezerva al MAI si prezinta o stare generala stabila. Pacientul nu a calatorit recent in nici un stat din zonele considerate de risc maxim.