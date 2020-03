Alerta la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi: a fost confirmat un pacient cu coronavirus

Ziare.

O ancheta epidemiologica este in curs."Acesta (pacientul) se afla in spital de pe data de 20 martie 2020 cu diagnosticul de endocardita, fara a prezenta un context epidemiologic.Medicii din cadrul IBCV Iasi au afirmat ca pacientul a prezentat ulterior o simptomatologie netipica manifestata in principal prin subfebrilitate. Dupa ce au fost excluse alte posibile cauze, medicul curant a efectuat bolnavului un test rapid pentru coronavirus din dotarea spitalului, iar acesta a fost depistat pozitiv", se arata in informarea DSP Iasi.Testarea rapida a fost urmata de una realizata de DSP Iasi, testare, care la randul sau a fost pozitiva.Pacientul a fost, ulterior, transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi."In momentul de fata este declansata o ancheta epidemiologica in cadrul careia au fost identificati si testati contactii de salon. De asemenea, epidemiologul din cadrul IBCV Iasi stabileste si contactii spitalului, iar cei care sunt identificati in momentul de fata sunt izolati", au anuntat reprezentantii DSP Iasi.Personalul medical care a lucrat in zilele in care pacientul a fost internat la IBCV au fost trimise la domiciliu.Pana in prezent, peste 180 de cadre medicale din Romania au fost contaminate cu SARS-CoV2.