Alerta la New York: Un sindrom asociat COVID face ravagii printre copii

Ziare.

com

Potrivit edilului, 38 de cazuri de sindrom inflamator pediatric au fost detectate in New York , orasul american cel mai afectat de boala COVID-19, alte noua cazuri fiind in curs de investigare, relateaza agentia AFP.In statul New York au fost inregistrate trei decese asociate acestui sindrom, dintre care unul in capitala financiara americana, a explicat in cursul weekendului guvernatorul newyorkez Andrew Cuomo.Una dintre victime avea cinci ani.Simptomele manifestate sunt febra, eruptii cutanate, dureri abdominale si varsaturi."Ceea ce face, practic, in corpul unui copilul este ca declanseaza un raspuns intens, aproape coplesitor, din partea sistemului imunitar. Iar acest lucru dauneaza corpului", a spus de Blasio.El a adaugat ca toti copiii care prezinta aceste simptome trebuie testati pentru COVID-19, precum si pentru anticorpi.Pana in prezent, 47% dintre cazurile confirmate au fost pozitive pentru noul coronavirus si 81% pentru anticorpii sai.Guvernatorul Cuomo a indicat ca cel putin 73 de copii din statul New York au dezvoltat aceasta afectiune, similara cu sindromul Kawasaki.In ultimele doua saptamani, mai multe tari au raportat cazuri de copii afectati de aceste simptome care ar putea indica sindromul Kawasaki, o afectiune rara. Legatura cu COVID-19 nu este stabilita oficial, dar oamenii de stiinta cred ca aceasta este posibila.Descrisa pentru prima data in 1967 in Japonia, aceasta boala afecteaza mai ales copiii mici. Originea sa nu este cunoscuta cu exactitate si ar putea fi un cumul de factori infectiosi, genetici si imunitari.Inainte de aparitia acestor cazuri, despre boala COVID-19 se cunostea ca nu duce la dezvoltarea unor forme severe la copii decat in mod exceptional.