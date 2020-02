Alerta MAE: Stare de urgenta in Italia, din cauza coronavirusului

interdictia de a parasi sau de a intra in zonele in care s-au inregistrat majoritatea cazurilor,

inchiderea localurilor publice,

anularea activitatilor sportive sau recreative,

suspendarea cursurilor scolare

emiterea de alerte pentru urgenta sanitara care sfatuiesc cetatenii sa ramana in case in regiunile in care s-au inregistrat aceste cazuri.

800.89.45.45

800.46.23.40

1500

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat MAE, masurile suplimentare luate de autoritatile italiene in vederea restrangerii focarelor si prevenirii raspandirii virusului includ:"Cetatenii cu simptome care pot indica infectarea cu coronavirus sunt rugati sa nu se prezinte pe cont propriu la unitatile spitalicesti, ci sa apeleze numerele verzi regionale puse la dispozitie de catre autoritati astfel: pentru Lombardia la, iar pentru Veneto laDe asemenea, cetatenii pot apela non-stop numarul verde, la care se furnizeaza informatii in limbile italiana si engleza. Aceste numere trebuie apelate doar in caz de necesitate", se arata in comunicatul citat.Pentru informatii actualizate, MAE recomanda consultarea site-urilor Ministerului italian al Sanatatii, al Serviciului de Protectie Civila si al autoritatilor regionale competente din regiunile in care s-au inregistrat cazuri cu persoane infectate cu noul COVID-19: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lazio.Totodata, Ministerul roman recomanda respectarea cu strictete a indicatiilor furnizate de autoritatile italiene competente.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Romanii care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si numarul de telefon de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Italia: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare Trieste: +39 340 8821688; Milano: +39 366108 1444; Torino: +39 338 756 8134; Bologna: +39 349 1178220; Bari: +39 334 604 2299; Catania: +39 320 965 3137, mai arata MAE.