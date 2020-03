Alexandru Rafila: Numarul de infectari cu coronavirus in Romania ar putea fi de trei-patru ori mai mare decat cel oficial

LIVE

Privit celor mai recente raportari ale Grupului de Comunicare Strategica (GSC) in Romania 277 de persoane au luat coronavirus. Sa fie acestia toti romanii infectati din tara?Nu e neaparat, a explicat medicul Alexandru Rafila pentru Europa FM "Acesta este numarul real de cazuri care sunt confirmate de testele de laborator. Nu exista o evidenta dubla. Asta nu inseamna ca in comunitate nu exista persoane infectate care fie au scapat controlului autoritatilor, fie au intrat mai demult in tara si erau infectate si au putut transmite mai multor persoane infectia.Toate studiile arata ca atunci cand vorbim despre astfel de infectii respiratorii - ma refer la gripa spre exemplu - ai un raport de 1 la 10 intre infectiile diagnosticare si cele care exista", a explicat Alexandru Rafila.Intrebat de Europa FM daca si la coronavirus ne putem astepta tot la un raport de 1 la 10, ca in cazul gripei, dr. Rafila a raspuns: "Nu stiu daca 1 la 10, dar probabil ca exista mai multe cazuri. Cifrele sunt probabil de 3 - 4 ori mai mari decat cele diagnosticate".Potrivit medicului, daca va creste testarea in perioada urmatoare, ar putea creste si numarul de cazuri."Eu cred ca daca in perioada urmatoare vom intensifica testarea, vom avea o crestere mai accentuata a numarului de cazuri. Noi si intentionam sa modificam modul de testare, sa includem in cadrul testarii persoanele cu afectiuni pulmonare grave care nu au alta cauza cunoscuta si sa testam infectiile respiratorii la persoanlul medical, indiferent daca au avut sau nu contact cu bolnavii de coronavirus.Si in acest fel vom putea avea un tablou mai cuprinzator al epidemiei din Romania. Japonia testeaza putin peste 100 de persoane pe zi si are foarte putine cazuri. Coreea de Sud testeaza peste 12.000 de cazuri pe zi si are mult mai multe cazuri", a mai spus dr. Alexandru Rafila pentru Europa FM.Totodata, invitat intr-o emisiune la Antena 3, Alexandru Rafila a mai spus ca se asteapta ca varful epidemiei din Romania sa se inregistrare pe finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai."O sa ajungem sigur la 10.000 (de cazuri - n.red.). Intrebarea e in cat timp. Daca avem 10.000 de cazuri in 2 luni, n-o sa fie o problema pentru sistemul sanitar", a spus Rafila.Intrebat daca vom vom scapa cu doar 10.000 de cazuri de boala, in timpul pandemiei, dr. Rafila a raspuns:"A, nu, nici vorba. E o predictie pe care nu o pot face in momentul de fata (...)Acum suntem in zona pre-transmitere comunitara. Sau ea a inceput dar n-am sesizat-o suficient. Probabil vom avea o crestere rapida a numarului de cazuri. Trebuie sa fim pregatiti psihologic.Important e ca atunci cand vedem ca lucrurile demareaza, sa luam masurile de distantare sociala. Sa luam masurile potrivite la momentul potrivit", a mai spus Rafila.De asemenea, dr. Rafila a spus la Antena 3 ca "nu este exclus" sa ajungem chiar la 100.000 de cazuri.