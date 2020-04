Alexandru Rafila: Inca nu am atins varful pandemiei, lucrurile se pot schimba dramatic

Ziare.

com

"Inclusiv mortalitatea, daca o raportam la 1 milion de locuitori, e mult mai mica. Noi avem o mortalitate de 5%, in Italia peste 12%, in Franta cifre asemanatoare, deci este clar ca infectarea a fost mai putin grava in tara noastra. (...)Stiti bine, in cateva zile,. Vedeti modelul Italiei, modelul Spaniei, si nu as vrea sa fim in situatia in care sa numaram in fiecare zi sute sau chiar mii de noi cazuri de imbolnavire. Va dati seama ca acest lucru ar insemna si blocarea sistemului de sanatate", a declarat Alexandru Rafila, relateaza Antena3.In ceea ce priveste redeschiderea scolilor, reprezentantul Romaniei la OMS afirma ca sunt doua aspecte care trebuie avute in vedere: cel medical, epidemiologic, dar pe de alta parte "sensibilitatea parintilor cand discutam despre acest subiect"., sa nu se refere la toate ciclurile de pregatire in acelasi timp. Sa incepem cu universitatile si liceele, unde liceele sau elevii din anii mari pot intelege aceste masuri de distantare sociala, pot aplica masurile de igiena", a adaugat prof. Alexandru Rafila.Alexandru Rafila este vicepresedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19, comisie condusa de dr. Adriana Pistol, director in cadrul Institutului National de Sanatate Publica.