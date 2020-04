Alexandru Rafila: Ultima saptamana dinainte de 15 mai ne va spune daca suntem pe calea cea buna. Ce trebuie sa arate cifrele?

Ziare.

Invitat in emisiunea Piata Victoriei, prof. Rafila a explicat ca decizia de relaxare a restrictiilor incepand cu 15 mai are doua componente.Pe de-o parte, este vorba despre un calcul epidemiologic "pe care inca nu-l avem. Abia la sfarsitul acestei saptamani si inceputul saptamanii viitoare o sa vedem daca relaxarea de Paste va produce o crestere a numarului de cazuri, nu cu o suta de cazuri, ci dramatica, una care sa faca necesara o anumita reevaluare."Pe de alta parte, spune prof. Rafila, "decizia tine cont de situatia economica si sociala pentru ca astfel de masuri nu pot continua la infinit, societatea intr-un fel trebuie sa functioneze. Presedintele a dat semnalul ca trebuie sa ne intoarcem cat de curand la o viata normala, dar da si semnalul privind tipul de comportament pe care trebuie sa-l avem in perioada urmatoare."Potrivit prof. Rafila, "comportamentul fiecaruia dintre noi conteaza pentru mentinerea la un nivel scazut al extinderii pandemiei, astfel incat sistemul de sanatate sa faca fata si sa incepem relansarea economica, care sa poata sustine sistemul de sanatate.Trebuie sa avem grija cum ne comportam de 1 Mai, sarbatoare care, traditional, inseamna iesiri la iarba verde si adunari mai mici sau mai mari de persoane. Daca ele nu vor avea loc, putem sa intram pe o panta descendenta, care sa insemne cel putin o saptamana cu descrestere constanta a numarului de cazuri noi."La Europa FM, prof Rafila a apreciat ca masurile de relaxare ar trebui individualizate si, acolo unde exista focare cu numar mare de cazuri noi, ele sa fie aplicate cu precautie. Acolo unde numarul de cazuri noi va fi in media nationala, raportat la numarul populatiei, masurile pot fi aplicate, dar daca vom avea de zece ori mai multe cazuri decat media nationala se poate gasi o solutie juridica pentru mentinerea anumitor restrictii. Prof. Alexandru Rafila a apreciat la Europa FM ca dupa 15 mai ar trebui deschise cabinetele stomatologice, frizeriile si saloanele de coafura, dar si magazinele cu bunuri care acopera si alte necesitati decat mancarea.In ceea ce priveste scolile, ar fi de dorit sa fie deschise mai intai universitatile, iar scolile treptat, cu masuri care sa permita ca