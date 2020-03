Alianta medicilor: avem nevoie de materiale si proceduri clare! Nu ne puneti in prima linie fara o arma in mana! Interviu

Domnule doctor, perspectiva Aliantei Medicilor pe care o conduceti, dar si din perspectiva personala, care este situatia sistemului medical in acest moment in asteptarea agravarii epidemiei?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, dr. Bogdan Tanase a aratat ca spitalele intra in aceasta criza de pe o pozitie de avarie pe care au functionat luna de luna, iar acum multe dintre materialele necesare sunt foarte greu de procurat. In plus, nu au fost facute niciun fel de simulari pentru momentul in care se va ajunge la multe cazuri spitalizate.Medicul Bogdan Tanase considera ca ne aflam in fata unei boli de o proportie fara precedent: "O boala cu contagiozitatea si raspandirea acesteaia nu am intalnit. Din experienta noastra medicala, a mea, a colegilor de generatie nu am intalnit o asemenea epidemie".Pana acum mai toate spitalele au mers pe o linie de avarie. De la o luna la alta se faceau achizitii la limita bugetului. Maririle salariale au pus o presiune foarte mare pe bugetul spitalelor si atunci banii pentru achizitii de materiale sanitare au trebuit dramuiti destul de drastic, ceea ce nu a permis ca in marea majoritate a unitatilor sanitare sa fie constituite stocuri care sa asigure eventuale cresteri foarte mari ale consumului. Din cate stiu eu aceasta este situatia in toate spitalele.Peste aceasta situatie s-a grefat aceasta criza care va necesita fara doar si poate un consum enorm de materiale si de medicamente pe care nu le avem. Multe dintre ele sunt foarte greu de procurat la aceasta ora, fiindca toata lumea le cauta., nici nu avem pacienti, nu stiu ce sa va intampla cand si daca vom avea.In primul rand ar trebui sa ne aplecam asupra protejarii personalului. Personalul medical oricum este insuficient in Romania, daca va cadea, nu va mai avea cine sa aiba grija de acesti pacienti si pentru astaUrmatoarea prioritate ar fisi am inteles ca s-au facut niste demersuri de a achizitiona niste ventilatoare, mijloace care permit ventilarea mecanica a acestor pacienti.In al treilea rand se poate vorbi si de acel sistem de oxigenare extracorporala care poate fi o ultima masura in suportul unui pacient aflat in insuficienta respiratorie care nu poate fi ventilat.referitoare la restrictionarea internarilor si a interventiilor chirurgicale in asa fel incat presiunea pe sistem in momentul de fata sa fie cat mai mica si sa ne concentram pentru un eventual val, pe care sper sa nu il atingem.Trebuie niste reglementari clare, scrise, catre toate spitalele, cu ceea ce trebuie facut cu pacientii care vor sa le fie rezolvate problemele.Noi ca sectie, ca spital,Teoretic nu, practicasa cum a fost in Italia. Solicitarea noastra a fost facuta privind catre Italia si catre China, catre tari in care de la o saptamana la alta a fost o escaladare abrupta a infectiei si s-a ajuns de la 100 de cazuri la mii de cazuri, care au trebuit spitalizate de la o saptamana, ceea ce, evident, a pus o presiune foarte mare pe sistemul de sanatate din acele tari, care poate era mai bine adaptat decat al nostru, cel putin cazul Italiei, si totusi nu a rezistat.Din acest motiv a fost facuta acea solicitare si bineinteles avand in minte faptul ca noi, medicii, si tot personalul sanitar vom fi intr-un asemenea caz de criza in prima linie a ingrijirii acestor pacienti.Vorbim de medici infectionisti care sunt destul de putini si de medici specialisti in terapie intensiva care iarasi sunt destul de putini, am apreciat cam 2000 de medici, ar trebui sa asigure ingrijirea dar cred ca daca escaladeaza situatia, toti medicii vor fi implicati in ingrijirea pacientilor. Este vorba nu numai de medici, ci si de personalul medical, toate specialitatile vor fi implicate in ingrijirea acestor pacienti cum este si normal.Se face triajul pacientilor.Se restrictioneaza accesul apartinatorilor, in plus nu vin decat pacienti care sunt triati si care sunt pacienti exclusiv cazuri oncologice.Eu, personal, cred ca este justificata pentru caO boala cu contagiozitatea si raspandirea acesteaia nu am intalnit. Din experienta noastra medicala, a mea, a colegilor de generatie, nu am intalnit o asemenea epidemie.Ultima epidemie de aceste proportii este cea de gripa spaniola care a fost acum mai bine de 100 de ani. Cred ca trebuie sa ne luam masurile ca sa nu ajungem in situatia de atunci, cand au fost sute de mii de decese. Atunci erau circumstantele putin diferite, era dupa razboi, noi putem sa ne permitem sa nu ajungem in aceasta situatie daca aplicam masurile corecte de izolare si de restrangere a epidemiei.Cred ca nu, tocmai fiindca nu vizeaza cunostintele lor apropiate. Este o situatie pe care pur si simplu nu o pot concepe.Da, dar lucruri de genul asta se intampla cel putin o data pe an. In plus,Ajuta din punctul de vedere care a fost enuntat, se vor face mult mai usor achizitii, nu mai trebuie sa trecem pentru acestea sau pentru angajari de personal prin procesul de licitatie publica. Lucrul acesta ajuta pentru ca vor fi facute niste achizitii mult mai expeditiv. Este un ajutor, este mic dar este.Nu, pana acum nu.