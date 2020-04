Alianta Pacientilor Cronici trage un semnal de alarma: Situatia e crancena. Ne-au condamnat la moarte! Interviu

Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania si presedintele Aliantei Pacientilor Cronici din Romania

Spuneti-ne care sunt in acest moment problemele bolnavilor pe care ii reprezentati si a caror stare de sanatate s-ar putea inrautati, nu neaparat imediat, ci pe termen lung, din cauza ca sunt privati de unele medicamente sau chiar interventii chirugicale. Este sanatatea lor pusa in pericol?

Ati fost consultati, in calitate de reprezentanti ai pacientilor de atatia si atatia ani, inainte sa se semneze aceste ordine? Ati fost tratati ca partener de dialog, mai ales in aceasta situatie de criza?

Am primit la redactie semnale de la cititori cu privire la lipsa din farmacii a unor medicamente esentiale pentru ei, cum ar fi Plaquenil sau Euthyrox. Stiti cumva de ce se intampla asta?

Cum vi se pare faptul ca deciziile autoritatilor se refera in buna parte doar la introducerea de restrictii? Ar fi putut fi luate si alte masuri: organizatorice, recomandari, ghiduri de bune practici? De exemplu, in spitale sa se organizeze circuite speciale separate, asa cum se face in alte state europene, pentru bolnavii obisnuiti si pentru cei cu COVID-19?

Militarizarea spitalelor credeti ca va avea efectul scontat?

Catre cine va indreptati sperantele in acest moment? Aveti vreo asteptare de la dl presedinte Iohannis?

Ce mesaj le transmiteti bolnavilor pe care ii reprezentati?

Un prim semnal de alarma a fost lansat luni de medicul Bogdan Tanase, care a atras atentia ca ordinul semnat in luna martie referitor la operatiile si tratamentele care nu sunt urgente a expirat fara ca autoritatile sa spuna clar ce urmeaza Imediat ce presedintele Iohannis a anuntat ca, de saptamana viitoare, starea de urgenta va fi prelungita cu inca o luna , in presa a aparut, semnat de "comandantul actiunii", secretarul de stat Raed Arafat, seful DSU, si avizat de ministrul de Interne, Marcel Vela, si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Prin acest nou ordinDecizia a starnit si mai multa ingrijorare in randul bolnavilor cronici si al medicilor care se ocupa de acestia, nefiind deloc", a scris pe FacebookPentru ca decizia lui Raed Arafat a starnit o explozie de reactii si de intrebari, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat pentru Libertatea ca "se va reface ordinul ca el sa prevada clar ca totul se face,, prin evaluarea medicului".Un exemplu clar de inadecvare este cel al intreruperilor de sarcina. "Acesta e un drept care nu poate fi confiscat de catre stat., caci ai depasi perioada legala la care se fac intreruperile voluntare de sarcina", a explicat pentru Libertatea medicul Radu Vladareanu, presedintele Societatii Romane de Obstetrica si Ginecologie.Miercuri, "la aplicarea art. 1" din ordinul citat anterior,a facut cateva precizari suplimentare, mentionand, printre altele, ca interdictiile "nu sunt aplicabile in mod absolut si automat, ci" si, mai ales, ca articolul in cauza "nu se aplica pacientelor insarcinate sau persoanelor care necesita tratament oncologic si care au nevoie de controale periodice ambulatorii obligatorii pentru monitorizare si investigatii".Cu sau fara ordinul de marti seara, situatia bolnavilor cronici si a pacientilor oncologici este extrem de grea in aceasta perioada, din foarte multe motive, si nici nu se intrevede vreo imbunatatire prea curand.Intr-un interviu acordat, vorbeste deschis despre marile dificultati ale acestora, despre lipsa de proceduri si de coordonare a autoritatilor, propunand adoptarea unor masuri urgente si exprimandu-si increderea ca presedintele Iohannis va face ceva in acest sens.Cu siguranta! De exemplu, daca operati astazi o tumora la oricare pacient, fixata oriunde in corpul pacientului, este OK, dar daca o operati peste doua luni (deja am avut primele amanari acum trei saptamani), atunci dejasi viata pacientului este clar compromisa. Cine raspunde pentru acest lucru, Raed Arafat? Ce scurta-i memoria colectiva... Am uitat de Colectiv, moment gestionat tot de acest domn.Nu se poate asa ceva! Pacientii nostri sunt bulversati, sunt panicati de aceste ordine.Doctorii nostri sunt deschisi, ne asteapta. Singura lor pretentie este sa aiba. Si, daca se poate, cand se poate (fiindca nici ei nu au fost testati!),pacientii, cel putin cei oncologici, care au un risc de 4-5 ori mai mare decat un om sanatos sa se infecteze cu COVID-19.Dar, daca Raed Arafat da asemenea ordine pentru viata noastra, se ascunde dupa COVID (si tot Ministerul Sanatatii si tot comandamentul asta),prin aceste ordine, pentru ca intreruperea tratamentelor clar reprezinta un risc major pentru ei.Mai mult, negasirea tratamentelor ii obliga, riscand sa se infecteze, iar asta este inca o problema majora.Situatia este crancena in randul pacientilor cronici! M-am cam saturat de prostiile acestui domn Raed Arafat. Nu ii contesta nimeni meritele de a fi facut SMURD, dar limiteaza-te domnule la SMURD, nu hotari pentru toti!Iar Ministerul Sanatatii tace si domnul ministru e in campanie, se plimba prin tara, in loc sa faca politici clare de sanatate publica, proceduri in caz de pandemie. Dumnealui se plimba de parca nu arein minister, nu are atatea directii si secretari de stat pe care i-ar putea trimite. Ce face dl ministru? Face campanie electorala?Nu, nu, da' de unde? "", cam asa ni s-a servit si aceasta ordonanta. Nu se poate asa ceva! Eu am combatut si combat in continuare aceasta hotarare.De exemplu,, iar multi se tratau de cancer in institute. Din judetul de domiciliu nu li se mai da voie sa mearga, sa migreze (doar foarte greu).Iar bolnavul ajunge la institut si acolo, pentru ca este eliberata de institutul din Cluj, Iasi, Bucuresti sau Timisoara, sa zicem, iar tu locuiesti in Botosani sau in Salaj.E osi noi am cerut sa se revizuiasca si acest lucru, cel putin pe perioada situatiei de urgenta, cand poti lua o asemenea atitudine, prin ordin al presedintelui Casei de Asigurari sau al ministrului. E simplu, pentru ca e o situatie de urgenta, dupa care poti reveni la starea initiala.Nu s-a dorit acest lucru.Ne-am mai oferitpentru cei care nu pot sa se deplaseze sau nu stiu sau nu au acces la online. Nu ni s-a dat voie, nu accepta asa ceva.Iar medicamentele noastre nu le gasim, cu toate ca pe site-ul Ministerului Sanatatii, daca o sa cautati, sunt toate acolo. "". DarOare nu asteapta distribuitorii ridicarea embargoului privind exportul paralel, ca sa se imbogateasca imediat? Ba da. Si acum fac presiuni sa se ridice embargoul privind interzicerea exportului paralel pe timp de 6 luni, distribuitorii europeni si cei locali, nationali. (...)Politica noastra de a avea cel mai mic pret din Europa e o politica paguboasa, pentru ca ne-a lasat fara medicamente.Ne-au condamnat la moarte.Pentru ca isi fac stocuri distribuitorii. Producatorul Merck KGaA a adus Euthyrox. Si nu se gaseste. Producatorul mi-a confirmat ca Euthyrox-ul este in tara. Unde este?! Ca nu il aduce producatorul, il aduc distribuitorii. Dar mi-au confirmat ca Euthyrox-ul exista in toate formele - 25,50,100 mcg (interviul a fost acordat miercuri dimineata - n.red.).Exact. Si noi am spus: De ce inchizi tu spitalele, cand poti face niste culoare verzi, niste proceduri? Pacientul intra pe o usa, iese pe alta, nu pe cea pe care a intrat, iar partea de COVID sa aiba culoar separat. Lucrurile pot fi foarte clar si usor facute. (...) Este o bataie de joc de nedescris si in spitale, pentru ca nu au ce le trebuie, ati vazut declaratiile pacientilor pe care i-a ajutat Dumnezeu si si-au revenit.Conduceri militare? Tot respectul pentru armata romana si pentru profesionistii ei, dar tu, ca ministru al Sanatatii, nu poti sa iti gestionezi "curtea"?! Lipeste-o la Ministerul Apararii si atunci am rezolvat problema in toata tara.De ce totul se face politic, si pe vremea PSD, si acum?(...) E singurul care mai poate sa faca ceva. Pregatesc acum o scrisoare deschisa privind, ca sa ducem medicamente pacientilor, daca ii gasim acasa, casi sa nu imprastie COVID-19, fiind vehicule de transport al bolii (si cu un sistem imunitar scazut). Poate poate dl Iohannis sa ia atitudine, dar noi nu suntem de acord cu ce se intampla acum. Nu stie stanga ce face dreapta.Unde e vorba doar de tratament punctual, am vorbit cu doctorii, cu institutele, si pacientii sunt primiti. Problema e sa ajunga acolo pe declaratie pe proprie raspundere si noi incercam sa facem rost de echipamente de protectie, sa ne protejam atat pacientii, cat si doctorii.Pe de alta parte, controalele pe buna dreptate trebuie amanate, pentru ca ele pot fi amanate. Dar