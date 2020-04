Alianta Strutilor: Cine sunt cei 4 sefi de stat care neaga existenta pandemiei si isi expun oamenii la riscuri uriase

In Belarus, tratamentul pentru COVID-19 este "gandirea pozitiva"

In Brazilia, presedintele Bolsanaro spune ca o constitutie atletica te pazeste de virus

Dictatorul din Nicaragua, Daniel Ortega indeamna la "dragoste in timpul pandemiei"

Presedintele turkmen arde ierburi impotriva noului coronavirus

Cei 4 sunt: liderul Belarusului Alexander Lukashenko, presedintele Braziliei Jair Bolsonaro, conducatorul autocratic al Turkmenistanului Gurbanguly Berdymukhamedov si dictatorul din Nicaragua, Daniel Ortega, potrivit Financial Times. Profesorul Oliver Stuenkel de la Fundacao Getulio Vargas din Sao Paulo spune despre acesti 4 sefi de stat ca fac parte dintr-o "alianta a strutilor", referindu-se la pasarile care - atunci cand se simt amenintate - isi ingroapa capul in nisip, in speranta ca astfel vor scapa nevatamate.Ministrul Sanatatii a anuntat ca 3.000 de persoane din Belarus au COVID-19 si ca 29 dintre ele au murit deja din cauza virusului.Cu toate acestea, sfidand evidentele, presedintele Alexander Lukashenko sustine, in continuare, ca nimeni din tara nu va muri din cauza acestei boli, despre care pretinde ca poate fi invinsa prin gandire pozitiva.Mai exact, Lukashenko ii sfatuieste pe conationalii sai sa se pazeasca de noul coronavirus jucand hochei, band votca sau mergand la sauna. Cu titlu general, sa continue sa se ocupe cu orice le face placere si ii mentine intr-o buna stare de spirit.In ciuda recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Lukashenko a refuzat sa impuna masuri de distantare sociala, sustinand ca acestea vor prabusi economia.Belarusul este singura tara europeana in care inca se joaca meciuri de fotbal, iar oamenii au mers la biserici, in noaptea de Inviere.Cand Brazilia a devenit prima tara din emisfera sudica in care numarul deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 1.000, specialistii in sanatate publica au spus clar: e nevoie de distantare sociala.Dar presedintele Jair Bolsonaro nu a fost si nu e de acord.A aparut in public, si-a sters nasul cu incheietura manecii si apoi, imediat, a atras mana unei batrane."Nimeni n-o sa-mi ingradeasca mie dreptul sa circul. Virusul e acolo, afara, e adevarat. Si va trebui sa-l infruntam. Dar ca barbatii, nu ca niste copii", a spus Bolsanaro.Presedintele brazilian a indemant armata sa produca hydroxychloroquina, medicament pe care il considera eficient impotriva SARS-CoV-2, fiind promovat in mod deosebit de presedintele american Donald Trump.In plus, Bolsanaro a iesit in strada de mai multe ori si a adunat multimi de oameni in jurul sau, sustinand ca - datorita faptului ca a fost atlet si are o constitutie robusta - daca s-ar infecta cu noul coronavirus fie n-ar simti nimic, fie ar avea doar niste simptome usoare de gripa.In Nicaragua, dictatorul Daniel Ortega nu mai fusese vazut in public de la inceputul pandemiei.A aparut, insa, miercurea trecuta, cand a anuntat ca pandemia e un semn divin ca toate cheltuielile de pana acum din domeniul nuclear ar trebui directionate catre Sanatate. Dar n-a spus ce masuri concrete va lua.Ortega ar fi dispus, totusi, cumpararea a aproape 400 de litri de dezinfectant de maini si a 5.000 de perechi de manusi sanitare pentru Presedintie. In schimb, la inceputul lui aprilie - cand statele lumii incepeau sa se izoleze - presedintele, sotia sa si vicepresedintele tarii i-au indemant pe oameni sa iasa in strada, la o adunare de "dragoste in timpul pandemiei de COVID-19".Scolile raman deschise, in Nicaragua. Ba, profesorii ar fi fost chiar fortati sa mearga pe la parinti, din usa in usa, ca sa-i convinga sa ii lase pe cei mici la scoala.Magazinele sunt deschise si se joaca in continuare fotbal.Autoritatile din Nicaragua sustin ca in tara doar 3 persoane s-au infectat, dintre care doar una a murit.In carantina nu intra decat cei care vin din strainatate.La inceput, autoritatile turkmene refuzau chiar si sa se refere la noul coronavirus folosindu-i numele stiintific. Oameni au fost arestati pentru ca discutau in public despre pandemie.Asta, pana cand presedintele Turkmenistatului, Gurbanguly Berdymukhamedov a ales sa isi linisteasca altfel poporul. Mai exact, acesta le-a spus oamenilor ca a descoperit metoda ideala de preventie a infectarii cu noul coronavirus. Anume: arde o planta numita yuzarlik, al carei fum ar distruge virusurile nevazute.Asa ca angajatii statului ard aceasta iarba si afuma cu ea sedii de institutii - de la cele in care muncesc functionari pana la scoli - de doua ori pe zi.Ce-i drept, granitele tarii sunt inchise, iar deplasarile limitate. Dar in rest, totul decurge normal, in Turkmenistan. Oamenii merg la munca. Saptamana viitoare se va relua campionatul de fotbal, iar presedintele a anuntat ca organizeaza un tur al Capitalei pe bicicleta.G.K.