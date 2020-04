Alte 5 decese de coronavirus in Romania. Inca nu sunt detalii despre medicul care a murit la Hunedoara

LIVE

Pentru 4 dintre ele, Grupul de Comunicare Strategica a transmis si detalii, insa in cazul unui medic din Hunedoara GCS a confirmat decesul, fara sa transmita mai multe informatii.- un barbat de 64 de ani din judetul Brasov, care s-a internat pe 16 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov cu bronhopneumonie. In aceeasi zi a fost confirmat virusul si a murit pe 27 aprilie. Comorbiditati: insuficienta renala cronica, diabet zaharat (cu nefropatie si retinopatie diabetica, amputatie membru inferior drept), HTA, AVC ischemic.- o femeie de 60 de ani din judetul Brasov, care s-a internat pe 17 aprilie in Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov, fiind transferata dupa doua zile la ATI - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. A murit pe 27 aprilie. Comorbiditati: diabet zaharat, obezitate gradul 2, HTA, boala cardiaca ischemica.- o femeie de 47 ani din judetul Ilfov, internata pe 11 aprilie la INBI "Prof.Dr. Matei Bals" - Sectia Adulti VI, iar dupa 15 minute a fost transferata in ATI.Pe 13 aprilie s-a confirmat boala si a murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Obezitate gr.I-II, fara BMI calculat.- un barbat de 54 de ani din judetul Timis, care s-a prezentat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta TM - UPU pe data de 26 aprilie, apoi a fost transferat la Spitalul Municipal Lugoj (spital de suport) pe 27 aprilie. Aici a prezentat dispnee, starea s-a agravat si a fost transferat in ATI, unde a fost intubat.A murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: BPOC. Diabet zaharat tip II. Obezitate gr.III, fara BMI calculat.Mai exista un deces confirmat azi. Este vorba despre o doamna doctor din judetul Hunedoara , a carei moarte a fost anuntata de primarul din Brad. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis ca, "din primele informatii, este vorba de un medic in varsta de 70 ani care lucra in colaborare la sectia de medicina interna la Spitalul Municipal Brad".