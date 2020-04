Alte 5 decese de COVID-19 in Romania. Bilantul negru ajunge la 156 de morti

LIVE

Este vorba despre doua femei din Satu Mare si Cluj, dar si trei barbati din Bihor, Constanta si Hunedoara. Toti aveau peste 65 de ani.Decesul nr 152 este un barbat de 66 de ani din judetul Constanta, care a murit duminica. Este vorba despre un contact al unui alt caz confirmat, o femeie internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta.Decesul nr 153 este o femeie de 72 de ani din judetul Satu Mare. In trecut a suferit un atac cerebral si s-a internat in Spitalul Judetean Satu Mare pe 29 martie. Confirmarea virusului a venit pe 31 martie, iar decesul duminica.Decesul nr 154 este un barbat de 71 de ani din judetul Hunedoara. Avea diabet zaharat, BPOC si hipertensiune arteriala. S-a internat pe 30 martie la Spitalul Municipal Hunedoara, iar pe 1 aprilie s-a confirmat infectia. Decesul a survenit duminica.Decesul nr 155 este o femeie de 66 de ani din judetul Cluj, care in fost in contact cu un caz confirmat. Debutul simptomatologiei s-a inregistrat ieri, apoi imediat agravarea starii generale si coma. A fost internata la Spitalul Municipal Turda duminica si a murit in aceeasi zi.Decesul nr 156 este un barbat de 70 de ani din judetul Bihor, care s-a internat in sectia pneumologie a Spitalului Orasenesc Alesd pe 26 martie. A fost transferat in ATI la Spitalul Municipal de Urgenta Oradea pe 27 martie, cand i s-a facut si testul de coronavirus. A murit duminica.