Alte 67 de persoane de pe nava de croaziera din Japonia sunt infectate cu coronavirus

Pe nava aflata in carantina din 3 februarie, din 3.700 de persoane aflate la bord, deja 218 fusesera depistate pozitiv cu noul coronavirus.Sambata, SUA a anuntat ca urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus.Washingtonul a precizat ca va trimite un avion duminica, adaugand ca aceste persoane vor trebui sa stea in carantina inca 14 zile, la sosirea lor in SUA.