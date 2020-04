Alte 7 persoane au murit de coronavirus. Avem 114 decese in Romania

LIVE

Ziare.

com

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca este vorba despre persoane din Arad, Vrancea, Galati, Sibiu si Suceava:- Un barbat de 64 ani,. Internat in SJU Arad-Boli Infectioase cu insuficienta respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Afectiuni: HTA gr II, obezitate gr.II.- O femeie de 83 ani,. A decedat acasa in data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, in data de 1.04.2020, rezultat pozitiv in data de 2.04.2020. Are contact cu caz confirmat. Afectiuni: diabet zaharat, HTA.- Un barbat de 77 ani,. Internat in Spitalul de BI Galati in data de 30.03.2020 si recoltat in aceiasi zi. Contact cu caz confirmat COVID-19. Decedat in 1.04.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 in data de 2.04.2020. Afectiuni: HTA- O femeie de 77 ani,. Internat in SCJ Sibiu-ATI in data de 26.03.2020. Decedat in 28.03.2020. S-au recoltat probe necroptice in data de 28.03.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 in data de 1.04.2020. Afectiuni: HTA, CIC, boala renala cronica.- Un barbat de 81 ani,. Internat in SJU Suceava in data de 21.03.2020 in Sectia medicala cu diagnostic bronhopneumonie nespecifica. Recoltat pentru COVID-19 in 23.03.2020. Rezultat pozitiv in 25.03.2020. Decedat in 30.03.2020.- Un barbat de 34 ani,. Internat in SJU Suceava in data de 26.03.2020 in sectia Nefrologie cu dg. boala renala std final. Recoltat pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat in 28.03.2020.- Un barbat de 71 ani,. Internat in SJU Suceava in data de 26.03.2020 in sectia Nefrologie cu dg. Boala renala std final. Recoltat pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat in 28.03.2020.Joi seara Grupul de Comunicare Strategica anuntase alte 13 decese in Romania