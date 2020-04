Alte sase persoane au murit de COVID-19, inclusiv o asistenta medicala. Bilantul total a ajuns la 681

LIVE

Ziare.

com

Printre acestia se afla si o asistenta medicala din judetul Neamt.- o femeie de 87 ani din judetul Hunedoara, de la un camin de batrani. Aceasta a fost internata pe 22 aprilie. Pe 17 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 21 aprilie au fost primite rezultatele. Femeia a murit pe 29 aprilie. Comorbiditati: boala renala cronica, nedializata, hipertensiunea arteriala, dementa mixta, insuficienta cardiaca.- un barbat de 88 ani din judetul Valcea. Acesta a fost internat pe 14 aprilie Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea. Pe 12 aprilie au fost recoltate probe si pe 13 aprilie a fost primit rezultatul. El a murit pe 29 aprilie. Comorbiditati: multiple accidente vasculare cerebrale in antecedente. Barbatul a intrat in contact cu fiica si ginerele, ambii cazuri confirmate.- o femeie de 76 ani din judetul Galati, azilant camin de batrani. Ea a fost internata pe 8 aprilie. Pe data de 6 aprilie i se recoltasera probe, iar pe 7 aprilie a fost primit rezultatul. Femeia a murit pe 29 aprilie. Comorbiditati: hemiplegie stanga, Hipertensiunea arteriala, hematom cerebral, Diabet zaharat dezechilibrat, insulin-necesitant, dementa Alzheimer.- o femeie de 78 ani din judetul Suceava. Ea a fost internata pe 30 martie si pe 31 martie i s-au recoltat probe. Rezultatul pozitiv a fost primit pe 2 aprilie. Femeia a murit pe 28 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala, insuficienta cardiaca clasa III, inainte de internare a fost diagnosticata cu bronsita acuta si tratata la domiciliu sub supravegherea medicului de familie.- un barbat de 67 ani din judetul Suceava. Pacientul a fost internat pe 18 aprilie si i s-au recoltat probe pe 23 aprilie. Rezultatul pozitiv a fost primit pe 24 aprilie si a murit pe 28 aprilie. El era internat pentru tromboflebita picior stang si era imobilizat la pat de multi ani, in evidenta cu hipertensiunea arteriala si obezitate morbida.- o femeie, de 52 ani din judetul Neamt -. Ea a murit pe 23 aprilie si pe 24 aprilie i s-au recoltat probe (fragment pulmon), rezultatul fiind primit pe 26 aprilie.. Femeia nu a recoltat probe, dar a avut contact cu cazuri pozitive.Din 15 aprilie a prezentat simptome clinic compatibile cu colecistita acuta pentru care a luat legatura cu medicul de familie. Pe 22 aprilie a prezentat dispnee, dar nu a vrut sa solicite 112. Pe 23 aprilie ea a murit la domiciliu. Comorbiditati: hipertensiunea arteriala, diabet zaharat, obezitate.Cu putin timp in urma, Grupul de Comunicare Strategica anuntase inca 12 decese. A.G.