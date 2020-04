Alte sase persoane, toate din judetul Mures, au murit din cauza COVID-19. Bilantul deceselor ajunge la 717

LIVE

Toate cele sase persoane sunt din judetul Mures.- Un barbat de 59 ani, din judetul Mures. A fost internat in 22 aprilie, la Spitalul Vulcan. I s-au recoltat probe in 23 aprilie, rezultatele au venit in 25 aprilie. Pe 30 aprilie a decedat. Comorbiditati: BPOC, HTA std. II, obezitate gr. I.- O femeie de 88 ani, din judetul Mures. S-a internat in 23 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures. I s-au recoltat probe in 24 aprilie si a fost confirmata pozitiv in aceeasi zi. A murit pe 29 aprilie. Comorbiditati: Tetrapareza post AVC, tumora cerebrala operata.- O femeie de 80 ani, din judetul Mures.S-a internat pe 26 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures, Clinica Medicina Interna si i s-au recoltat probe in 27 aprilie. Afost confirmata pozitiv in aceeasi zi si a murit pe 29 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, HTA, pacemaker pentru bloc AV.- Un barbat de 71 ani, din judetetul Mures. S-a internat pe 20 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures, Clinica Medicina Interna. I s-au recoltat probe pe 21 aprilie. A fost confirmat pozitiv in aceeasi zi si a murit pe 29 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, HTA, sectiune infarct miocardic, Diabet Zaharat tip II, Sindrom depresiv.- Un barbat de 48 ani, judet Mures. S-a internat pe 18 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures si i s-au recoltat probe in 19 aprilie. A fost confirmat pozitiv in aceeasi zi si a murit pe 30 aprilie. Comorbiditati: HTA- Un barbat de 84 ani, judet Mures. S-a internat pe 23 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures - Clinica Medicina Interna si i s-au recoltat probe in aceeasi zi. A fost confirmat pozitiv in 24 aprilie si a murit pe 30 aprilie. Comorbiditati: HTA, neoplasm bronhopulmonar cu determinari secundare osoase.