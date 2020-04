Alte sase posibile simptome adaugate pe lista celor care indica infectarea cu noul coronavirus

Dificultati in respiratie

O durere sau o presiune in piept persistenta

Confuzie sau ameteala la desteptare

Albastrirea buzelor sau a fetei

Ziare.

com

Agentia americana a decis sa mareasca aceasta lista incluzand: frisoanele, tremuraturile, durerile musculare, durerile de cap, usturimile in gat si pierderea gustului sau a mirosului. In plus, scurtarea respiratiei s-a transformat in "scurtarea respiratiei sau dificultatile respiratorii", relateaza CBS Curgerea nasului apare rareori in cazul COVID-19, iar stranutul inca nu este considerat un simptom al infectarii cu noul coronavirus."Bolnavii de COVID-19 prezinta o paleta larga de simptome raportate, putand evolua de la o situatie usoara pana la una grava", se precizeaza pe site-ul CDC. Conform sursei citate, oricare dintre cele noua simptome asociate cu COVID-19 poata aparea in oricare dintre zilele intervalului stabilit de medici la 2-14 zile de la expunerea la virus.CDC recomanda solicitarea imediata de ajutor medical in cazul in care apar:Conform OMS, cele mai comune simptome raman febra, tusea uscata si starea de oboseala. Unii pacienti mai prezinta dureri, congestii nazale, usturime in gat sau diaree, se mai arata pe site-ul OMS. Insa, sunt si bolnavi care manifesta doar simptome usoare.Conform statisticilor, circa 80% dintre pacienti se vindeca fara sa necesite tratament in spital, insa restul se imbolnavesc grav si au probleme respiratorii."Chiar si cei care se imbolnavesc usor pot transmite virusul. Toti cei care, indiferent de varsta, fac febra, tusesc si respira greu trebuie sa consulte medicul", se mai arata pe site-ul OMS.C.B.