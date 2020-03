Alte trei cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. Numarul total a ajuns la 28

Ziare.

com

Potrivit comunicarii oficiale, testele au fost pozitive in cazul a trei pacienti din Timis, Caras-Severin si Hunedoara.Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de luni din Italia si se afla in carantina in Arad.De asemenea, o femeie de 26 ani din Hunedoara si un tanar de 37 de ani, internat in Spitalul de boli infectioase din Resita, contact al unei persoane pozitive, au avut teste de confirmare a coronavirusului.Doar marti, 11 cazuri au fost confirmate in Romania, dintre care opt doar in Bucuresti.Astfel, Romania intra in cel de-al doilea stadiu, avand peset 25 de cazuri.