Alti 11 romani au murit de coronavirus, iar bilantul a ajuns la 133. Una dintre persoane a fost gasita decedata in casa

LIVE

Ziare.

com

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 5 dintre ele sunt din Suceava, 2 din Bistrita Nasaud, 2 din Ialomita, cate una din Sibiu si Galati.Printre cei decedati se afla si un barbat de 27 de ani, din Sibiu, care a fost gasit mort acasa. Medicii i-au recoltat probe si a fost confirmat cu coronavirus.- Un barbat de 66 ani,. Internat in 28.03.2020 in SJU Bistrita-Boli Infectioase, recoltat pentru COVID-19 in aceiasi zi, confirmat pe data de 29.03.2020. Data decesului: 03.04.2020. Afectiuni: Leucemie limfatica cronica std III, diabet zaharat tip II, HTA std II.- Un barbat de 59 ani,. Aflat in autoizolare, intors din Elvetia in data de 25.03.2020. Internat in 31.03.2020 in SJU Bistrita-Boli Infectioase, recoltat pentru COVID-19 in aceiasi zi, confirmat pe data de 2.04.2020. Data decesului: 01.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat insulinodependent.- Un barbat de 27 ani,. Decedat in 31.03.2020 (gasit decedat acasa). S-au investigat probe necroptice pentru COVID-19. Rezultat pozitiv in 2.04.2020.- Un barbat de 61 ani,. Intors din Antalya in data de 20.03.2020. Internat in SJU Galati in 26.03.2020, recoltat pentru COVID-19 in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in 26.03.2020. Decedat in 3.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat tip II, HTA, Boala hepatica cronica.- Un barbat de 46 ani, din. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 in data de 1.04.2020, confirmat in aceiasi data. Decedat in 3.04.2020.- O femeie de 77 ani, din. Internata in SJU Suceava in 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 25.03.2020. Rezultat pozitiv in 30.03.2020. Decedat in 2.04.2020.- Un barbat de 62 ani,. Internat in SJU Suceava in 17.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 24.03.2020. Rezultat pozitiv in 25.03.2020. Decedat in 2.04.2020.- O femeie de 63 ani,. Internata in SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedata in 2.04.2020.- Un barbat de 67 ani,. Internat in SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat in 30.03.2020- Un barbat de 58 ani,. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 29.03.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Decedat in 30.03.2020. Afectiuni: Diabet zaharat tip II, CIC, infarct miocardic in antecedente.- O femeie de 62 ani,. Internata in SJU Slobozia-Medicina Interna in data de 31.03.2020 transferata in ATI in data de 1.04.2020. Recoltat pentru COVID-19 in data de 1.04.2020, confirmare in 2.04.2020. Decedata in 3.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat tip II, HTA, afectiuni renale.