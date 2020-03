Alti 380 de romani repatriati din Italia au ajuns la Constanta. Nu mai sunt plasati in carantina pe litoral

Ziare.

Cetatenii romani adusi prin misiunea umanitara pe Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" Constanta vor fi transportati catre judetele de domiciliu, a anuntat Prefectura Constanta, informeaza Mediafax.Pana vineri, pe Aeroportul "Mihail Kogalniceanu" din Constanta mai ajunsesera 705 persoane, imbarcate in cinci aeronave venite din Torino, Roma si Venetia.605 dintre acestea au intrat in carantina institutionalizata intr-un hotel din Mamaia si in sanatoriul de la Techirghiol, iar 100 au fost transportate si carantinate in judetul Tulcea."Pentru romanii sositi cu primul transport, aflati in carantina pe raza judetului Constanta, perioada legala de carantinare expira saptamana viitoare si vor fi sprijiniti sa ajunga, in siguranta, acasa", a transmis Prefectura Constanta.