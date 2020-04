Alti 4 romani au murit in strainatate, in total pana acum 42. Primul deces in Belgia

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment, 42 de cetateni romani aflati in strainatate au murit: 13 in Italia, 8 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia.Totodata, in momentul de fata, 684 de cetateni romani din disapora sunt confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 418 in Italia, 196 in Spania, 17 in Franta, 9 in Germania, 32 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2 in Austria, 2 in Belgia si cate unul in Argentina, Irlanda, Luxemburg si Suedia.Cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus in Tunisia si Indonezia au fost declarati vindecati.In ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate alte 265 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19.Astfel numarul total al persoanelor infectate la noi in tara creste la 5.467, dintre care 257 au murit, iar 729 au fost declarate vindecate si externate.La ATI, in acest moment, sunt internati 183 de pacienti.