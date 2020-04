Alti 7 romani au murit din cauza COVID-19, bilantul urca la 608 decese

LIVE

Doi dintre cei decedati erau de la caminul de batrani din Galati:- O femeie de 67 ani din judetul Neamt. A fost internata in 15 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt-Nefrologie si transferata in 22 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. I s-au recoltat probe in 14 aprilie, pe 16 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 25 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica-dializa, transplant renal rejectat, hepatita cronica cu virus C.- Un barbat de 92 ani din judetul Galati, de la caminul de batrani. A fost internat in 24 aprilie la Spitalul Clinic Judetean -Boli Infectioase Galati. I s-au recoltat probe in 24 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 25 aprilie si a murit in aceeasi zi. Comorbiditati: Insuficienta Renala Cronica, HTA, Dementa senila, Casecsie, Anemie cronica, Escare de decubit (imobilizat la pat).- Un barbat de 87 ani din judetul Galati, de la caminul de batrani. A fost internat in 17 aprilie la Spitalul Clinic Judetean -Boli Infectioase Galati si transferat la ATI Spitalul Judetean de Urgenta Galati. I s-au recoltat probe in 14 aprilie, pe 16 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 25 aprilie. Comorbiditati: Dementa senila, Spondilita anchilopoetica, Hemoragie digestive superioara.- O femeie de 72 ani din judetul Bacau. A fost internata in 2 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Boli Infectioase si transferata in ATI in 12 aprilie. I s-au recoltat probe in 2 aprilie, pe 4 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 25 aprilie. Comorbiditati: Colecistectomie. Fara alte antecedente cunoscute.- O femeie de 54 ani din judetul Bacau. A fost internata in data de 14 aprilie la Spitalul Municipal Onesti, transferata apoi in ATI. I s-au recoltat probe in 15 aprilie, pe 16 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 26 aprilie. Comorbiditati: Coinfectie COVID-19 cu Gripa tip B, Obezitate.- Un barbat de 70 ani din judetul Botosani. A fost internat in data de 23 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Botosani - Boli Infectioase transfer in ATI. I s-au recoltat probe in 24 aprilie, pe 25 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 24 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara.- Un barbat de 71 ani din judetul Bacau. A fost internat in data de 15 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Medicina Interna apoi transferat in ATI. I s-au recoltat probe in 24 aprilie, pe 25 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 26 aprilie. Comorbiditati: BPOC gr IV, CPC, Insuficienta Respiratorie Cronica, Obezitate.