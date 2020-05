Alti 9 romani au murit din cauza COVID-19, printre care si un tanar de 26 de ani. Bilantul deceselor urca la 780

LIVE

Astfel, bilantul deceselor urca la noi in tara la 780. Printre cei decedati se numara si un tanar de 26 de ani, care calatorise in Anglia.Iata detaliile transmise de GCS:- O femeie de 93 ani, judetul Arad, aflata in Centrul de persoane varstnice. S-a internat in 25 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad - Boli Infectioase. Probele i-au fost recoltate cu doua zile inainte de internare, pe 23 aprilie, zi in care a si primit confirmarea ca este infectata. A murit in 2 mai. Femeia suferea de cardiopatie ischemica si malnutritie protein-calorica.- O femeie de 55 ani, din judetul Vaslui, ingrijitor la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. A fost internata in 23 aprilie la Spital Municipal Barlad - Boli Infectioase, iar in 26 aprilie a fost transferata la ATI unde a fost intubata si ventilata mecanic. I s-au recoltat probe pentru COVID-19 in 22 aprilie, iar confirmarea rezultatului a venit ziua urmatoare. A murit in 2 mai. Suferea de obezitate gr. I.- Un barbat de 67 ani, din judetul Bacau. A fost internat in 13 aprilie in Spital Judetean Bacau - Medicina interna si transferat in 24 aprilie la Spital Municipal Onesti. In 27 aprilie a fost dus la ATI unde a fost intubat si ventilat mecanic. I s-au recoltat probe in 22 aprilie si ziua urmatoare a fost confirmat pozitiv. A murit in 2 mai. Suferea de ciroza hepatica decompensata si diabet zaharat netratat.- Un barbat de 73 ani, din judetul Galati, aflat la Caminul de persoane varstnice. A fost internat in 29 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Galati - Boli Infectioase. I s-au recoltat probe in 28 aprilie, a primit rezultat pozitiv ziua urmatoare si a murit in 2 mai. Suferea de AVC- sechele (paraplegie), HTA, tahicardie sinusala.- Un barbat de 67 ani, din judetul Neamt. A fost internat in 24 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt - ATI si in aceeasi zi i s-au recoltat probe. A primit rezultat pozitiv in 25 aprilie si a murit in 2 mai. Suferea de obezitate si diabet zaharat tip II.- O femeie de 61 ani, din judetul Neamt. S-a internat in 25 mai in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt - ATI si pe 1 mai a fost transferata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Iasi - Boli Infectioase. La prima internare, pe 25 mai, i s-au recoltat probe pentru COVID-19 si a primit rezultat pozitiv in 27 aprilie. A murit in 2 mai. Suferea de obezitate gr II si diabet zaharat.- Un barbat in varsta de 60 de eni, din judetul Galati. A fost internat pe 5 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Galati - Boli Infectioase si transferat pe 8 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta - ATI. I s-au recoltat probe pe 5 aprilie, a fost confirmat pozitiv ziua urmatoare si a murit pe 2 mai. Suferea de obezitate gr II, diabet zaharat netratat, HTA, colecisectomie in 2019.- Un barba de 26 ani, din judetul Iasi, care calatorise in Anglia. S-a internat in 21 aprilie in Spitalul de Pneumoftiziologie Iasi si transferat in 22 aprilie la Spitalul de Neurochirurgie. In aceeasi zi i s-au recoltat probe si tot pe 22 aprilie a fost confirmat pozitiv. A murit pe 2 mai. Suferea de obezitate gr II, diabet zaharat netratat si HTA.- Un barbat de 70 ani, din judetul Timis. A fost internat in 23 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara si transferat in data de 26 aprilie in Spitalul de Boli Infectioase V. Babes Timisoara, sectia ATI. I s-au recoltat probe in 23 aprilie, in aceeasi zi a fost confirmat pozitiv si a murit pe 2 mai. Suferea de AVC ischemic cerebral, atrofie cerebrala, ateromatoza carotidiana, HTA grII, cardiopatie hipertensiva, amputatie membru superior drept treime medie.