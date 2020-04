Alti cinci pompieri de la Detasamentul Cernavoda, infectati cu COVID-19. Numarul lor a ajuns la 15

LIVE

"S-au mai confirmat cu COVID-19 colegi din cadrul Detasamentului Cernavoda. Sunt internati, in stare stabila, fiind asimptomatici, fara probleme", a informat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".Conform sursei citate, dupa primirea rezultatului au fost informate structurile ierarhice si Directia de Sanatate Publica, pentru "prelevarea imediata de probe pentru toti contactii apropiati".Activitatea Detasamentului Cernavoda nu este afectata, fiind marita capacitatea operationala."Avem resursele necesare pentru toate interventiile si vom raspunde prompt la toate apelurile 112", arata ISU "Dobrogea" in informarea trimisa, precizand ca la nivelul tuturor subunitatilor institutiei s-a facut decontaminarea.De asemenea, angajatii sunt echipati corespunzator si decontaminati dupa fiecare interventie, dezinfectarea fiind aplicata si mijloacelor tehnice.Un pompier de la Detasamentul Cernavoda al ISU "Dobrogea", in varsta de 48 de ani, a murit la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce s-a infectat cu COVID-19. El a fost internat initial, pe 12 aprilie, la spitalul din Cernavoda, fiind apoi transferat la spitale din Medgidia, Constanta si la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.Pe 23 aprilie, alti zece pompieri de la acelasi detasament au fost confirmati cu COVID-19.