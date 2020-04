Alti noua romani au murit de coronavirus. Jumatate sunt din Suceava si au fost testati dupa deces UPDATE

UPDATE

Potrivit Grupului pentru Comunicare Strategica, cei noua au murit intre 1 si 11 aprilie. Erau din Bacau, Timis, Iasi, Bucuresti si cei mai multi din Suceava.Iata datele oferite de autoritati despre cele mai recente 8 decese comunicate:Este vorba de un barbat de 75 de ani, din judetul Bacau. Suferea si de insuficienta renala acuta, adenom de prostata si insuficienta hepatica acuta. A fost iternat in Spitalul din Moinesti in data de 2 aprilie cu pneumonie interstitiala. In aceeasi zi este transferat la Spitalul Onesti - Boli Infectioase, a avut rezultat pozitiv pentru Covid-19 in 3 aprilie si a decedat in 10 aprilie.Este vorba de o femeie de 67 de ani din judetul Timis. Suferea si de neoplasm bronhopulmonar, obezitate, diabet zaharat tip II si avea o tumora la glanda suprarenala stanga. In data de 9 aprilie a ajuns in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara de unde s-a transferat in Spitalul CFR Timisoara (stationar). Rezultat pozitiv a venit in data de 10 aprilie, zi in care a si murit.Este vorba de un barbat de 78 de ani din judetul Iasi. Suferea si de hepatocarcinom multicentric, ciroza decompensata si hepatita virala tip C. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Iasi - Gastroenterologie. Rezultat pozitiv a venit pe 25 martie si a murit pe 11 aprilie.Este vorba de un barbat de 78 de ani din municipiul Bucuresti. A fost internat in Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti pe 5 aprilie si transferat in coma in ATI - Spital Colentina in data de 6 aprilie. Suferea de fibrilatie atriala paroxistica, sindrom de colestaza si citoliza si soc septic pulmonar. Rezultat pozitiv a venit pe 5 aprilie si a murit pe 10 aprilie.Este vorba de un barbat de 54 ani din judetul Suceava. A murit acasa pe 7 aprilie si a fost dupa moarte testat, pe 8 aprilie. Rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie. Nu suferea de alte afectiuni.Este vorba de un barbat de 27 de ani din judetul Suceava. Suferea si de fibrilatie atriala paroxistica, schizofrenie, sindrom de colestaza si citoliza, a facut soc septic pulmonar. Este mentionat si ca era consumator alcool. A murit pe 6 aprilie. Probe i-au fost recolatate dupa moarte, pe 8 aprilie si rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie.: Este vorba de o femeie de 98 de ani din judetul Suceava. A murit acasa, pe 1 aprilie. A fost testata pe 2 aprilie si rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie.Este vorba de un barbat de 47 de ani din judetul Suceava. Barbatul suferea si de obezitate si hipertensiune arteriala. A murit pe 5 aprilie si probe i s-au recoltat pe 6, dupa deces. Rezultatul pozitiv a venit pe 9 aprilie.Ministerul Sanatatii a confirmat, sambata seara, decesul asistentei medicale de la Spitalul Militar Brasov.Din primele informatii, asistenta medicala, in varsta de 58 de ani este contact al sotului si el confirmat pozitiv. Acesta a fost internata in Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov cu suport ventilator si transferata luni, 6 aprilie la Spitalul suport Colentina.