13 decese anuntate azi in Romania cauza COVID-19, bilantul urca la 952 de morti UPDATE

In jurul orei 11.00 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat decesul a 6 persoane, iar la 12.30 pentru alte 7 persoane.Iata detaliile oferite de GCS:- Un barbat de 86 ani, din judetul Vaslui. A fost conformat in 5 mai si a murit pe 10 mai. Suferea de HTA oscilanta, atrofie corticala, dementa si tulburare organica de personalitate.- O femeie de 86 ani, din judetul Satu Mare. A fost confirmata pozititv in 24 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea de neoplasm cap de pancreas stadiul IV si insuficienta hepato-renala.- O femeie de 47 ani, din judetul Alba. A fost confirmata in 28 aprilie si a murit pe 10 mai. Suferea de adenocarcinom de col uterin, hipotiroidism posttiroidectomie, DZ tip II si obezitate grd. III, HTA grd. I.- Un barbat de 57 ani, din judetul Alba. A fost conformat in 7 mai si a murit pe 10 mai. Suferea de etilism cronic si sevraj acut.- O femeie de 82 ani, din judetul Dambovita. A fost confirmat in 21 aprilie si a murit pe 10 mai. Suferea de DZ tip II, FiA paroxistica, HTA, boala Alzheimer.- O femeie de 87 ani, din judetul Galati. A fost confirmat in 25 aprilie si a murit in 9 mai. Suferea de dementa, HTA, FiA cronica cu alura ventriculara rapida, boala Alzheimer, tulburare psihotica.- Un barbat de 78 ani, din judetul Brasov. A fost confirmat in 28 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea de HTA, insuficienta cardiaca, anemie, DZ tip II, boala Parkinson, hiperplazie de prostata.- Barbat de 75 ani, din judetul Brasov. Pe 5 mai a fost confirmat pozitiv, iar pe 9 mai a murit. Suferea de hidronefroza grd. III, sonda urinara permanenta, tumora benigna bronhii si pulmon, ICC, flutter atrial, hiperplazie de prostata, istoric personal de TBC.- Barbat de 68 ani, din judetul Suceava. A fost confirmat pe 5 mai si pe 9 mai a murit. Suferea de diabet zaharat tip II, BPOC, HTA, ischemie acuta de membru superior stang.- Femeie de 67 ani, din judetul Suceava. Pe 27 aprilie a fost confirmata pozitiv, iar pe 9 mai a murit. Suferea de diabet zaharat insulino-dependent.- Femeie de 62 ani, din judetul Sibiu. A fost confirmata pe 25 aprilie si a murit pe 10 mai. Suferea de boala cardiovasculara, HTA, sdr. depresiv.- Femeie de 46 ani, din judetul Bacau. A fost confirmata pe 29 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea de sindrom mielodisplazic, trombocitopenie secundara.- Barbat de 56 ani, din judetul Vrancea. A fost confirmat pe 7 mai si pe 9 mai a murit. Suferea de boala cardiovasculara, DZ tip II insulino-dependent.