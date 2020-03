Am ajuns la 277 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania: 6 pacienti sunt la Terapie Intensiva, iar 25 s-au vindecat

Sursa: GCS

"Au fost inregistrate alte 17 noi cazuri de imbolnavire, astfel: 4 la Suceava, 3 la Bucuresti, 2 la Cluj, 2 la Bistrita Nasaud, 2 la Covasna si cate unul la Iasi, Dolj, Ilfov si Constanta", a anuntat GCS joi.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 19 si 67 de ani. Astfel,In Bucuresti, numarul total al cazurilor de infectare este de 91.Totusi, 25 de persoane au fost declarate deja vindecate si externate, 16 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi."Starea generala de sanatate a pacientilor este buna.(pacient cu boli pre-existente)", se mai arata in informarea GCS.Totodata, in Romania sunt in carantina institutionalizata 3.822 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contractat COVID - 19.Alte 33.709 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala."Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate. Dintre acestea, 4.696 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu coronavirus", se mai arata in comunicat.Sursa citata mai transmite ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.482 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 5.427 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.