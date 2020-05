Am trecut de 890 de decese - inca trei persoane au murit de COVID-19

Ziare.

com

In ce priveste numarul de imbolnaviri, bilantul a ajuns joi la 14.499 de cazuri, dintre care 234 se afla la terapie intensiva.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus, joi seara, ca ritmul imbolnavirilor la nivel national este unul care se mentine constant , in jurul a 300 de noi cazuri zilnic, insa Romania nu a depasit varful pandemiei.Totodata, presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat ca un al doilea val al epidemiei de COVID-19 va avea loc la iarna , insa nu la aceeasi intensitate. La nivel mondial de la inceputul pandemiei au fost diagnosticati peste 3,9 milioane de oameni.- un barbat, de 76 ani, din judetul Neamt, care a primit rezultatul testului pozitiv pe 24 aprilie si a murit pe 6 mai. El avea multiple afectiuni cardiovasculare si pulmonare cronice.- o femeie, de 80 ani, din judetul Cluj, in cazul careia s-a confirmat prezenta COVID-19 pe 7 mai, zi in care a si murit. Femeia suferea de hepatomegalie, leucocitoza, pneumonie, diabet zaharat, hipertensiune arteriala, boala Parkinson.- o femeie, de 79 ani, din judetul Iasi, in cazul careia s-a confirmat prezenta COVID-19 pe 29 aprilie si care a murit pe 7 mai. Femeia suferea de hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca NYHA III, angina pectorala, sechele post accident vascular cerebral.A.G.