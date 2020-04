Ambasadoarea Romaniei la Madrid despre situatia romanilor din Spania: o lectie dura pentru cei care au lucrat la negru! Interviu

Care este in acest moment situatia Covid in Spania?

Cum va explicati faptul ca Spania a fost atat de lovita de epidemie? In Italia, de exemplu, s-a vorbit despre un model familial de locuire impreuna, populatie imbatranita, indisciplina si masuri intarziate...

Cat de serios sunt respectate masurile impuse de autoritati si cat de severa e reactia in cazul celor care nu le respecta?

Ce discutii se poarta acum in Spania despre relaxare: de cand, cum sa arate, cu ce sectoare, cand s-ar putea deschide scolile?

Aveti o evidenta a romanilor care mai sunt acum in Spania? Cati, unde?

Ati avut, aveti solicitari de ajutor? De ce fel? Evacuare, medicamente, bani, alimente?

Ati avut probleme speciale in ambasada?

Ce perspective sunt pentru romanii din Spania din punct de vedere economic? Pe ce domenii de activitate mai pot miza, ce somaj se profileaza, ce contractie economica?

In Italia se vorbeste, de exemplu, despre "Italexit". Care este din punctul perceptia spaniolilor despre reactia UE in aceasta criza?

Spania este o tara solara, in care socializarea este un mod de viata. Nu stiu daca exista multe popoare carora distanta sociala sa le fie mai improprie decat spaniolilor. Ce modificari majore credeti ca va lasa aceasta criza in societatea spaniola?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, dna Dancau a adus vesti bune din Spania, unde 40% dintre persoanele infectate s-au vindecat si incepe sa se vada iesirea din criza sanitara.- Starea de urgenta a fost prelungita pana la 9 mai a.c. Anumite activitati au fost deja reluate. S-au impartit masti de protectie si manusi in statiile de metrou, in gari etc.- Cetatenii romani au la dispozitie mai multe numere de telefon mobil pentru situatii de urgenta 24/7, adrese de e-mail dedicate.- Ne asigura ca drepturile cetatenilor romani sunt respectate, ca lucratorii romani nu sunt discriminati, inclusiv cu privire la conditiile sanitare.- Au existat doua cazuri confirmate de coronavirus in ambasada.- Previziunile arata cresterea somajului in Spania pana la pana la 21,7%. In directia sectorului agricol exista o cerere foarte mare de forta de munca.- Statul spaniol asigura insa o plasa de siguranta pentru toti cei care au lucrat cu contracte de munca legale.- Spania analizeaza posibilitatea introducerii unui venit minim garantat pentru cetatenii spanioli si pentru cei straini care au rezidenta legala in Spania si au contribuit la sistemul de asigurari sociale.- Efectele economice ale crizei sanitare sunt o lectie dura pentru toti cei care au lucrat la negru.Din aprilie, numarul de infectii si decese zilnice cauzate de coronavirus in Spania a inceput sa scada. Datorita acestui fapt,intr-o tara care este in prezent a doua cu cel mai mare numar de cazuri, dupa SUA.O alta informatie care pare sa indice ca sfarsitul epidemiei nu este atat de departe esteDinamica aceasta, trebuie sa spunem, este rezultatul masurilor adoptate de autoritatile spaniole, inclusiv restrictiile privind mobilitatea, distantarea sociala etc, dar si al disciplinei in respectarea acestora de care a dat dovada poporul spaniol, si deopotriva, comunitatea romaneasca.De asemenea, in ultima perioadai, ceea ce explica cresterea numarului total al cazurilor depistate.Structura sociala mediteraneana, obiceiurile si modalitatile de relationare probabil au contribuit si ele. Spania e o societate in care familia este foarte importanta, in care bunicii au grija de copii dupa scoala, atunci cand se intalnesc cu cineva apropiat le place sa se imbratiseze, oamenii in general traiesc prin socializare.In nordul Europei este foarte diferit, ca sa nu mai vorbim despre tarile din Asia, unde contactul fizic este minim si toata lumea purta deja masca inaintea izbucnirii epidemiei.Actiunile autoritatilor spaniole s-au bazat in permanenta pe criterii stiintifice, tinand cont de recomandarile OMS si ale celor mai calificati experti in domeniu.Spania este una dintre tarile cu cea mai mare speranta de viata si, din pacate, virusul a lovit in special persoanele in varsta. Din acest motiv, guvernul spaniol a adoptat masuri ad-hoc pentru a incerca sa protejeze acest grup vulnerabil.La fel ca in cazul Italiei, lucrurile au evoluat rapid si lectiile au fost invatate pe propria piele. Cele mai afectate regiuni din Spania sunt comunitatile autonome Madrid si Catalonia, importante centre economice, care concentreaza o populatie numeroasa, ambele sunt hub-uri pentru America Latina si ofera conexiuni cu intreaga lume.Responsabilitatea si solidaritatea sunt cuvintele de ordine in Spania in acest moment. Intreaga populatie s-a conformat cu regulile impuse de starea de urgenta, exista o mobilizare extraordinara de sustinere a celor care se afla in prima linie, aplauzele de la ferestre sau de la balcoane din fiecare seara fiind simbolul vizibil al unui angajament mult mai profund.Bineinteles ca exista si exceptii, sunt aduse la cunostinta publicului larg in conferintele de presa zilnice ale autoritatilor competente, iarDe asemenea,: spre exemplu, madrilenii care detin o a doua proprietate la mare nu au voie sa isi petreaca perioada de restrictii in localitatile de coasta, tocmai pentru a nu raspandi virusul in cazul in care sunt asimptomatici.Momentan starea de urgenta a fost prelungita pana la 9 mai. Cu toate acestea,Insa aceste decizii au fost luate concomitent cu implementarea unor serii de masuri de protectie, spre exemplu, in ziua reluarii activitatilor respectiveO alta masura vizeaza, bineinteles, echipati corespunzator cu masti de protectie si manusi. Pe de alta parte,Ultimele date oficiale din decembrie 2019 arata o prezenta deLa debutul crizei ne-am confruntat cu o serie de cazuri de cetateni romani care se aflau temporar in Spania si care au fost afectati in mod direct de masurile adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, fara posibilitati reale de a-si continua sederea pe teritoriul Spaniei- turisti, lucratori sezonieri carora li se incheiasera contractele, studenti Erasmus - care au fost nevoiti sa revina in Romania.Un lucru este cert, romanii din Spania au inteles riscurile la care se expun prin efectuarea unor calatorii care nu erau absolut necesare si au renuntat la acestea sau le-au amanat pentru o data ulterioara. Am incercat, si cred eu ca am si reusit, sa realizam o munca de informare eficienta, cu mijloacele pe care le avem la indemana.Am anticipat inca de la inceputul crizei sanitare ca solicitarile de asistenta consulara se vor inmulti si de aceea am luat decizia de a pune imediat la dispozitia cetatenilor romani mai multe numere de telefon mobil pentru situatii de urgenta, adresa de e-mail dedicata - madrid.cov@mae.ro, alaturi de mijloacele noastre de comunicare clasice: site-ul ambasadei si paginile de Facebook ale ambasadei si ale oficiilor consulare, totul pentru a informa si a raspunde tuturor preocuparilor cetatenilor romani.La capatul celalalt al telefoanelor raspund 24 de ore din 24 colegii mei din toata Spania, diplomati cu un simt al datoriei extraordinar, carora le multumesc pentru devotament si pentru cum au inteles sa se daruiasca total in aceasta perioada.Cu sprijinul autoritatilor de la Bucuresti, in special al colegilor mei din Ministerul Afacerilor Externe, carora le multumesc si pe aceasta cale, s-au identificat solutii pentru cei aflati temporar in Spania, putand astfel reveni in Romania cu zboruri speciale.In cazul cetatenilor romani care, ca urmare a restrangerii activitatilor economice, si-au pierdut sursele de venit obisnuite, colegii mei ii asista pe o serie intreaga de problematici, de la aspecte sociale si legate de munca, la anumite situatii-limita in care s-ar putea gasi.In aceasta perioada, ca lucratorii romani nu sunt discriminati si au acces la aceleasi facilitati si beneficii ca cei spanioli, inclusiv cu privire la conditiile sanitare si masurile specifice de igiena la locurile de munca.De asemenea, suntem in permanent contact cu asociatii de romani, reprezentanti ai cultelor, organizatii non-guvernamentale sau de voluntariat care s-au mobilizat extraordinar si au oferit solutii de cazare, hrana, mijloace de transport etc..Le multumesc pe aceasta cale tuturor, este o dovada in plus a faptului ca avem o comunitate de romani inchegata in Spania si un exemplu de succes atunci cand eforturile autoritatilor si ale comunitatii se complementeaza.In spirit de solidaritate cu cei care intampina situatii dificile, colectivele Ambasadei si Institutului Cultural Roman de la Madrid au facut donatii personale din carePe paginile de Facebook ale Ambasadei si ale oficiilor consulare facem publice actiunile solidare ale cetatenilor romani din Spania care au devenit un exemplu de conduita atat pentru alte comunitati din Spania, cat si pentru societatea spaniola.Tot ca expresie a solidaritatii, de data aceasta in plan politic bilateral, as aminti mesajul transmis de presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis premierului spaniol, Pedro Sanchez si poporului spaniol, convorbirea telefonica dintre cei doi si iluminarea palatului Cotroceni in culorile drapelului Spaniei.Aceste gesturi, actiuni ale autoritatilor si ale comunitatii de romani din Spania, in aceste momente dificile, intaresc relatia strategica dintre Romania si Spania si consolideaza increderea reciproca.Personalul misiunii nu este imun la virus.. Din fericire, colegii sunt bine acum, au fost sub supraveghere medicala si s-au recuperat.Efectele vor fi resimtite, foarte probabil si anul viitor, cu un posibil impact puternic asupra economiei (posibil o noua recesiune), a societatii (mai putina viata sociala, mai putine calatorii, o ajustare a relatiilor interumane), politica (prerogative speciale acordate executivelor pentru gestionarea nevoilor specifice cu impact asupra libertatilor cetatenilor si, in mod indirect, o posibila sporire a unor elemente cu caracter nationalist) si geopolitica (o reasezare a raporturilor de interactiune dintre state, inclusiv in plan multilateral).In Europa, translatand ceea ce am vazut deja in lunga criza din 2008-2013, se poate intensifica un model de delegitimizare institutionala si o crestere a eurocepticismului daca cetatenii vor percepe ca gestionarea crizei de catre autoritati a fost una ineficienta.Revenind la cazul Spaniei, Banca Nationala prognozeaza o contractie a economiei intre 6,6% si 13,6% pentru 2020, in timp ce anul viitor proiectia este una mai optimista, este asteptata o recuperare a economiei de 5,5% pana la 8,5%.Previziunile privind rata somajului arata o crestere de la 13,7%, procent inregistrat in decembrie 2019, pana la 21,7%, un nivel al ratei somajului similar cu cel atins in timpul crizei financiare.In timp ce turismul este afectat de restrictiile de mobilitate si, odata cu acest sector, si locurile de munca permanente si sezoniere din industria hoteliera,Statul spaniol asigura insa o plasa de siguranta pentru toti cei care au lucrat cu contracte de munca legale. Din pacate,din care sunt convinsa ca cei afectati vor trage concluziile care se impun si vor incerca in viitor sa-si reglementeze situatia.De asemenea,si care fac dovada ca de-a lungul timpului au contribuit la sistemul de asigurari sociale, dar pe care criza i-a surprins intr-un moment nefast.Spania este o tara profund pro-europeana si puternic ancorata in valorile promovate de Uniunea Europeana.Din contra, de la debutul crizei, Spania a promovat la nivel european o serie de initiative economice si financiare care sa contracareze efectele recesiunii economice. Ministerul Afacerilor Externe spaniol mentine un dialog constant cu ambasadorii statelor membre UE acreditati in Spania, ne intalnim des in videoconferinte unde dezbatem subiecte actuale pe agenda europeana, preponderent cele care vizeaza masuri comune de contracarare a provocarilor economice in actualul context.Trebuie sa ne asteptam la o serie de efecte pe mai multe planuri si nu numai pentru spanioli. In primul rand vom pune mai mult pret pe lucruri sau situatii de care nu ne indoiam pana acum.O simpla plimbare in aer liber capata cu totul alte valente post-carantina, vom ajunge sa ne bucuram mai mult de lucrurile simple, asa cum am realizat in tot acest timp in care am fost acasa ca familia si timpul petrecut impreuna merita apreciat mai mult.Lasand la o parte eforturile pe termen mediu sau lung pe care guvernele le vor depune pentru a asigura o redresare a economiei, criza reprezinta o oportunitate sa ne crestem capacitatea de adaptare - in plan social, profesional, al masurilor de preventie sau, nu in ultimul rand, al modelului economic sau de consum, dar si sa intelegem ca, la nivel european, putem realiza mai multe lucruri impreuna decat separat.Cred ca invatamintele cu care ar trebui sa ramanem atat in plan personal, individual, cat si la scara europeana, sunt ca solidaritatea, coordonarea eforturilor, empatia, sunt esentiale pentru a reusi in fata unor astfel de provocari.Este, daca vreti,