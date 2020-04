Ambasadorul Romaniei la Paris: Fratele meu, asistent medical la Victor Babes, e diagnosticat cu COVID-19

Ziare.

com

"Am mai scris aici despre fratele meu cel mic, asistent medical la Victor Babes, aflat, alaturi de colegii sai, in prima linie a luptei cu pandemia. Mi-a spus insa azi ca se numara printre cei diagnosticati cu COVID - 19. A avut echipament corespunzator, s-a protejat conform normelor, a respectat toate regulile stricte din spital si din afara lui.Dar, dupa cum stim, virusul e foarte contagios. Si aici, in Franta, sunt atinsi multi medici, asistenti, infirmiere. In seara asta, Petre e internat in salonul de care se ocupa pana acum, se simte bine si are o mare dorinta: sa se insanatoseasca rapid, ca sa ii ingrijeasca din nou pe", scrie Luca Niculescu.Un numar de 25 de cadre medicale de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala sunt infectate cu coronavirus , din prima serie de 200 de angajati ai unitatii care au fost deja testati, potrivit unui anunt facut vineri de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.Acestia - dintre care doi sunt medici primari, trei medici rezidenti si restul asistente si infirmiere - sunt asimptomatici, fiind internati si izolati in spital, in timp ce continua testarea celorlalte cadre medicale.