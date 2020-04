Amenda de 10.000 de lei si carantina dupa ce a mers sa se tunda

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, duminica, un barbat aflat in izolare la domiliciu, a ignorat masurile ordonantelor militare si a decis sa paraseasca domiciliul pentru a merge sa se tunda. Pentru fapta sa, el a fost amendat cu suma de 10.000 de lei.De asemenea, barbatul va fi introdus in carantina pentru 14 zile,Jandarmii reamintesc ca nerespectarea masurilor de izolare la domiliciu sau in centre de carantina atrage o perioada de carantina de 14 zile, cu plata tuturor cheltuielilor aferente.Ei sfatuiesc populatia sa respecte ordonantele militare, regulil de igiena, toate masurile luate de autoritati pentru a proteja cetatenii si sa se informeze doar din surse oficiale.