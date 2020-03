Amenzi de 10.000 de lei la Galati, unde a fost facuta o slujba religioasa cu mai multe persoane

Ziare.

"In urma imaginilor aparute in spatiul public, pe o retea de socializare, din care rezulta ca, intr-o localitate din judetul Galati s-ar fi desfasurat o slujba religioasa, la care au participat mai multe persoane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati au efectuat verificari. Astfel, din verificari a reiesit ca astazi, 29 martie, in jurul orei 11:00, in comuna Munteni, a avut loc o slujba religioasa, la care au participat mai multe persoane din localitate", a transmis, duminica, IPJ Galati.Sursa citata a precizat ca au fost depistati cel care a organizat ceremonia, un barbat, de 44 de ani, din comuna Munteni si cel care a postat imaginile pe reteaua de socializare, un tanar, de 26 de ani, din aceeasi localitate."Cei doi au fost sanctionati contraventional, fiecare cu amenda de 5.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor Ordonantei Militare nr. 1/2020", a mai transmis Politia.In continuare, politistii fac cercetari pentru identificarea si sanctionarea tuturor persoanelor care au participat la adunarea religioasa, incalcand in acest fel dispozitiile legale in vigoare.Tanarul de 26 de ani a sters ulterior imaginile de pe Facebook.