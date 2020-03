Amenzi pentru incalcarea carantinei, la Galati

Ziare.

De asemenea, a fost amendat un centru de tip after school unde erau 15 copii.Potrivit prefectului de Galati, Gabriel Avramescu, echipele de control din Galati au facut 15 vizite domiciliare la 27 de persoane aflate pe lista celor care trebuie sa respecte masura izolarii la domiciliu.Trei persoane nu au fost gasite acasa, asa ca au fost amendate cu cate 20.000 de lei. Un barbat era plecat la serviciu, un altul, sofer de TIR, a fost prins in judetul Bihor, iar al treilea a plecat catre Italia.De asemenea, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati si DSP au amendat un centru tip afterschool.Echipele de control au gasit aici 15 copii, desi Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis suspendarea activitatii in aceste centre. Afterschoolul din Galati a fost amendat cu 7.500 de lei.In acest moment, la Galati sunt 662 de persoane izolate la domiciliu, iar trei sunt in carantina institutionalizata. In acest judet exista un bolnav confirmat cu coronavirus.In fata acestei situatii, autoritatile locale iau o serie de masuri in incercarea de a reduce riscul imbolnavirilor.Comitetul Local pentru Situatii de Urgennta a decis alocarea din fondul de rezerva a resurselor necesare pentru bransarea celor aproximativ 200 de familii carora le-a fost sistata alimentarea cu apa curenta din cauza datoriilor.De asemenea, s-a decis igienizarea mijloacelor de transport in comun la fiecare capat de linie., prelungirea perioadei acordarii de facilitati la plata impozitelor cu inca 30 de zile si limitarea accesului in incinta centrelor de plata la 10 persoane.Limitarea accesului la Evidenta Persoanei si Starea Civila, suspendarea activitatii la cele trei teatre si interzicerea accesului public la Baia Comunala sunt alte masuri dipuse de autoritatile galatene.Competitiile sportive se vor desfasura fara spectatori - se suspenda antrenamentele, cu exceptia echipelor de seniori.De asemenea, s-a decis interzicerea accesului vizitatorilor si a apartinatorilor in spitale, camine de batrani si centrele sociale, iar in spatiile inchise din piete trebuie luate masuri suplimentare de dezinfectie, ventilatie si curatenie.