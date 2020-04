America a depasit 17.000 de morti de coronavirus

Ziare.

Autoritatile americane au avertizat populatia sa se astepte la un numar alarmant de decese din cauza coronavirusului in cursul acestei saptamani, chiar daca exista dovezi ca numarul de noi infectii este in scadere in statul New York, epicentrul epidemiei din SUA, noteaza Reuters.Iar cum numerosi americani sarbatoresc Pastele in aceste zile, expertul american in boli infectioase, Dr. Anthony Fauci, a avertizat, vineri, ca este inca prea devreme pentru relaxarea restrictiilor privind izolarea la domiciliu si calatoriile."Nu este momentul acum sa dam inapoi", a subliniat Dr. Anthony Fauci.In prezent, in clasamentul mondial privind numarul deceselor puse pe seama noului coronavirus, SUA se plaseaza pe locul doi dupa Italia (18.279 decese). Peste 1.900 de noi decese au fost raportate trei zile la rand, conform Reuters.Numarul de infectii depistate in SUA a depasit vineri 472.000 si au crescut intr-un ritm de 30.000 - 35.000 zilnic, pe masura ce s-au folosit din ce in ce mai multe teste. La nivel global s-au inregistrat peste 1,6 milioane de cazuri, iar numarul deceselor a trecut de 100.000.