Americanii doboara alt record negru: 2.569 de morti in 24h. Si in Rusia cresc cazurile exponential - 800% in 2 saptamani

Si in Rusia au crescut exponential cazurile de infectare.Astfel, pe teritoriul SUA, in intervalul orar 20:30 marti - 20:30 miercuri s-au produs 2.569 de decese, conform sursei citate, preluate de AFP.Aceste morti cresc bilantul total al deceselor la 28.326.In SUA au fost diagnosticate 637.000 de cazuri imbolnavire cu noul coronavirus, cel mai mare numar inregistrat oficial pe glob. Pana in prezent, au fost efectuate aproximativ 3,2 milioane de teste.In aceste conditii, presedintele Donald Trump a declarat ca Statele Unite au "depasit varful" imbolnavirilor cu noul coronavirus, adaugand ca aceste "progrese incurajatoare" i-ar permite sa prezinte joi liniile directoare vizand redeschiderea economiei."Batalia continua, dar datele sugereaza ca in toata tara am depasit varful noilor imbolnaviri", a apreciat seful statului american in cadrul conferintei de presa zilnice de la Casa Alba."Este evident ca strategia noastra agresiva functioneaza", a adaugat presedintele american."Maine va fi o zi foarte mare, vom vorbi cu guvernatorii, vom avea informatii despre anumite deschideri", a mai anuntat liderul de la Casa Alba."Vom redeschide state, pe unele mai devreme ca pe altele. Unele state s-ar putea deschide inaintea termenului de 1 mai", a precizat presedintele SUA. "Cu totii vom reveni in forta", a asigurat Donald Trump.Si innumarul contaminarilor a crescut miercuri cu peste 3.300, un record zilnic pe plan national, ajungand la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamani de crestere exponentiala, potrivit dpa.Astfel, numarul de cazuri de COVID-19 a crescut cu aproximativ, fata de cel de la inceputul lunii. Autoritatile federale au raportat ca la 1 aprilie erau inregistrate aproximativ 2.700 de cazuri.Circa 130.000 de persoane in Rusia se aflau sub observatie medicala miercuri, fiind suspectate ca ar fi putut contracta virusul, a indicat Serviciul federal de supraveghere in una din statisticile sale zilnice.Oficialii rusi s-au grabit sa impuna masuri de carantina si izolare in ultimele doua saptamani pe intreg teritoriul tarii, urmand exemplul capitalei ruse Moscova, care a inregistrat cele mai multe cazuri de COVID-19.Presedintele Vladimir Putin a avertizat saptamana aceasta ca situatia legata de epidemia de coronavirus "nu se amelioreaza" in tara.Putin a cerut responsabililor rusi sa se pregateasca de cel mai sumbru scenariu, mentionand ca Armata s-ar putea implica in viitoarele masuri de combatere a epidemiei de COVID-19.Intr-o prima etapa, Rusia a raspuns prompt la raspandirea noului coronavirus in China vecina, cu care a inchis frontiera inca din luna ianuarie.Autoritatile ruse au adoptat masuri extinse de carantina pentru persoanele sosite din alte tari in acea perioada, dar Rusia a ramas in urma altor tari europene in privinta impunerii de masuri la scara nationala.In prezent, cea mai mare parte a tarii se afla sub incidenta masurilor de izolare, hotarare impusa pentru prima oara la Moscova cu peste doua saptamani in urma, cand oamenilor li s-a spus sa stea in case, cu exceptia urgentelor, pentru a preveni propagarea virusului.Autoizolarea este singura optiune, a spus Putin - care lucreaza de la distanta - intr-o declaratie televizata de saptamana trecuta.