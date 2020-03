Americanii stau la coada sa isi cumpere cannabis, in plina pandemie de coronavirus

LIVE

Autoritatile americane au luat o serie de masuri dure pentru a preveni raspandirea noulu coronavirus. Potrivit Reuter s, s-au inchis baruri, sali de fitness si o multime de alte astfel de locuri in care americanii isi puteau petrece timpul liber.Au ramas deschise magazinele alimentare, farmaciile si cabinetele medicale, dar si magazinele care vand cannabis, mai relateaza Reuters, citand presa locala americana.In aceste conditii, multi americani s-au asezat la coada, la magazinele de cannabis. Asa se face ca jurnalistii de la prestigioasa agentie de presa n-au reusit sa vorbesca decat pe fuga cu un singur director al unui astfel de magazin. Toti ceilalti le-au zis jurnalistilor ca sunt prea ocupati ca sa stea la discutii."Suntem luati cu asalt. Dupa ce-au cumparat toata hartia igienica pe care au gasit-o, oamenii si-au dat seama ca au nevoie de un refugiu. Asa ca s-au asezat la coada la noi", a declarat petru Reuters Anthony Barajas, directorul magazinului Cana Culture.Acesta a spus ca oamenii au nevoie de produsele sale, fie pentru a-si trata diverse afectiuni, fie pentru a se relaxa. Asa ca in fata magazinului e coada de dimineata pana seara.Uneori magazinul ramane deschis chiar peste program. In mod normal, a spus Anthony Barajas, statul n-ar trebuie sa se supere. La urma urmei, macar de la magazinele inca deschise sa aiba de incasat taxe si impozite.San Francisco este al patrulea cel mai mare oras din statul California. Iar in california s-au raportat deja peste 500 de cazuri de coronavirus si 12 decese cauzate de boala.G.K.