Americanii vor evita meciuri si festivaluri pana la descoperirea unui vaccin anti-COVID - sondaj

Sondajul de opinie transmite un semnal negativ industriei sportului si de divertisment, ce sperau sa isi reia activitatea dupa relaxarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei.Doar 40% dintre cei care mergeau frecvent la astfel de evenimente au spus ca ar face acest lucru inainte de descoperirea unui vaccin eficient. Alti 40% au indicat ca ar fi dispusi sa astepte, chiar daca ar dura mai mult de un an sa fie dezvoltat un vaccin eficient. Restul de 10% au spus ca nu stiu ce vor face sau ca nu vor mai participa la astfel de evenimente niciodata.SUA se afla pe primul loc in lume in ceea ce priveste numarul de persoane infectate, cu peste 1 milion de bolnavi si peste 56.000 de decese.In prezent, la nivel mondial, se lucreaza la peste o suta de vaccinuri, insa specialistii spun ca ar putea dura 18 luni pana ce primul vaccin eficient va fi disponibil pe piata.Doar 17% dintre adultii americani au spus ca vor participa la evenimentele sportive dupa ce vor fi reluate, in timp ce 26% au spus ca mai degraba vor astepta dezvoltarea unui vaccin.Insa, dintre cei care au participat la astfel de evenimente in ultimul an, 42% au spus ca vor merge la meciuri dupa ce vor fi reluate, in timp ce 39% vor astepta vaccinul.59% dintre fanii sporturilor sunt de parere ca, inainte de descoperirea unui vaccin, campionatele ar trebui sa se desfasoare fara public, in timp ce 33% nu au fost de acord cu acest fapt.Rezultatele sondajului au mai aratat ca doar 27% dintre respondenti ar merge la un film, un concert sau un spectacol de teatru dupa redeschiderea spatiilor de divertisment, in timp ce 32% au spus ca ar astepta vaccinul.La nivel general, 55% dintre respondenti au spus ca evenimentele sportive si de divertisment nu ar trebui sa fie reluate inainte ca un vaccin sa fie disponibil pe piata.