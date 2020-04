COVID-19 in Romania: Mai multe femei s-au infectat, dar au murit mai multi barbati. Cum ne afecteaza pe varste si pe judete (Harti si infografice)

Distributia cazurilor pe grupe de varsta si sex

Situatia in privinta deceselor

Care este situatia personalului medical

Conform raportului, primul caz de infectie confirmat a fost inregistrat in data de 26 februarie 2020, iar in urmatoarele doua saptamani s-a mentinut caracterul sporadic al bolii, fiind confirmate cate 1-2 cazuri zilnic.Apoi, din 10 martie numarul zilnic de cazuri confirmate a urmat un trend ascendent, cu o medie de 55 de cazuri/zi in saptamana 16-22 martie, 200 cazuri/zi in saptamana 23-29 martie, ajungand la o medie de 300 cazuri/zi in ultima saptamana.In perioada 23 martie - 5 aprilie rata incidentei aparente la nivel national este de 18.24 cazuri la 100.000 de locuitori si cea mai ridicata incidenta aparenta se inregistreaza in judetul Suceava.In totalul cazurilor raportate se observa o usoara predominanta a genului feminin. 56% sunt femei si 44% barbati - raportul masculin/feminin este de 0.77.Cazurile confirmate sunt concentrate la varstele adulte, 78% din cazuri fiind inregistrate la persoane cu varste cuprinse intre 30-69 ani.Conform Ministerului Sanatatii, au fost inregistrate 127 de cazuri la grupa de varsta peste 80 de ani. Distributia pe varste este comparabila pe genuri (p=0,078, test Mann Whitney U)., din nou, fara diferente semnificative pe genuri.Pana la data de 5 aprilie s-au inregistrat 181 de decese.. Varsta medie a deceselor este semnificativ mai mare decat varsta media a cazurilor.S-a evidentiat o predominenta a deceselor in randul barbatilor. Astfel:- Din totalul celor decedati, 63.5% au fost barbati, iar raportul masculin/feminin in randul celor decedati a fost de 1.74.-Fatalitatea aparenta (procentul celor decedati in randul celor bolnavi) a fost semnificativ mai ridicata la barbati.-Fatalitatea aparenta pe grupe de varsta (procentul celor decedati in randul celor bolnavi) creste exponential la grupele de varsta inaintate, fara diferente dupa 70 de ani.41.1% din totalul cazurilor confirmate au fost inregistrate ca urmare a contactului apropiat cu persoane infectate sosite in Romania sau cu contactii acestora.Din totalul de 4.051 de cazuri confirmate in aceasta perioada,, ponderea cazurilor de import pentru intreaga perioada analizata fiind de 11.6%. Ponderea cazurilor de import este in scadere in fiecare saptamana. Cea mai frecventa tara de import a cazurilor ramane Italia, urmata de Spania, Marea Britanie, Franta si Germania.Ministerul sustine in analiza ca. Iata ponderea cazurilor confirmate in randul personalului sanitar:In ultimele 14 zile, media probelor pozitive pentru SARS-COV-2 a fost de 13%.In concluzia analizei, ministerul transmite ca ponderea cazurilor de import este in continua scadere. De asemenea, pnderea cazurilor fara link epidemiologic identificat este crescuta in judetele in care s-au inregistrat mai multe cazuri in ultima saptamana (Suceava, Bucuresti, Timis si Neamt).Ponderea scazuta de probe pozitive arata ca situatia infectiilor este in faza de transmitere locala si inca nu exista o situatie epidemica extinsa."Fatalitatea ridicata in cadrul persoanelor in varsta de peste 70 de ani cu boli cronice asociate este comparabila cu cea inregistrata in celelate tari afectate. Decesele din aceste grupe de varsta au fost inregistrate la persoane spitalizate sau aflate in centre de ingrijire sau dializa, ceea ce impune suplimentarea masurilor de prevenire a infectiei in aceste institutii", noteaza ministerul.