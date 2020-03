Ancheta de amploare la Suceava: Un barbat a mers la intruniri religioase cu sute de oameni, dupa care a fost depistat cu COVID-19

Ziare.

Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat miercuri, la B1 TV, ca este vorba despre un barbat de 56 de ani, care s-a intors in tara pe 4 martie, pe ruta Bruxelles-Iasi.Pentru ca Belgia nu era zona rosie, barbatul "nu figura in evidentele DSP ca venind din zonele de risc", a mai explicat prefectul.Dupa ce a prezentat simptome specifice infectarii, pe 15 martie i s-au recoltat probe. Barbatul a intrat in autoizolare impreuna cu familia, iar pe 16 martie diagnosticul a fost confirmat.In acest moment, exista o ancheta epidemiologica in curs de desfasurare, a anuntat prefectul judetului Suceava, in contextul in care in intervalul 4-15 martie (de cand a venit in tara si pana s-a simtit rau), "", a adaugat acesta.Alexandru Moldovan a precizat ca, potrivit informatiilor confirmate de structurile din Politie, barbatul in cauza ar mai fi participat si la alte "".Prefectul a subliniat inca o data faptul ca persoana in cauza "se intorcea din Belgia si nu figura ca intors din zonele de risc", acesta fiind motivul pentru care nu era luat in evidenta la DSP.In acest moment, "s-au recoltat probe familiei si apropiatilor", care s-au autoizolat la domiciliu, si se lucreaza la identificarea celorlalte persoane cu care barbatul a venit in contact.